logo

BTC/USD

108260

ETH/USD

3863.7

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США пригрозили Путину за желании продолжать войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В США пригрозили Путину за желании продолжать войну против Украины

Сенатор Линдси Грэм заявил, что пора Путину почувствовать растущую цену за его стремление продолжать войну против Украины.

22 октября 2025, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что пришел момент, когда российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать растущую цену за свое стремление продолжать войну против Украины.

В США пригрозили Путину за желании продолжать войну против Украины

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в социальной сети X выразил поддержку усилиям американского президента Дональда Трампа и его команды, пытающихся найти пути прекращения боевых действий. По словам сенатора, Украина уже продемонстрировала готовность к перемирию.

"Я ценю искренние попытки президента Трампа и его команды прекратить кровопролитие в Украине. Чтобы остановить войну, нужно согласие с обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа по прекращению огня", — пишет Грэм.

Однако американский политик отмечает, что Россия снова отвергает мирные инициативы и не желает заканчивать войну в Украине. По словам Грэма, российский диктатор за свои действия может ощутить "повышенную цену".

"Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Сейчас Путину пора почувствовать повышенную цену за его бесконечное желание продолжать этот конфликт", — заявил Грэм.

Грэм, известный своей поддержкой Украины, ранее неоднократно призывал усиливать давление на Москву, как экономическое, так и военное.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поступил "ответ" российского диктатора Владимира Путина на все призывы о завершении войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, между РФ и США и так "не было договоренностей" о встрече.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1980729666425221311
Теги:

Новости

Все новости