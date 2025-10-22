В США пригрозили Путину за желании продолжать войну против Украины

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что пришел момент, когда российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать растущую цену за свое стремление продолжать войну против Украины.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в социальной сети X выразил поддержку усилиям американского президента Дональда Трампа и его команды, пытающихся найти пути прекращения боевых действий. По словам сенатора, Украина уже продемонстрировала готовность к перемирию.

"Я ценю искренние попытки президента Трампа и его команды прекратить кровопролитие в Украине. Чтобы остановить войну, нужно согласие с обеих сторон. Украина согласилась на предложение президента Трампа по прекращению огня", — пишет Грэм.

Однако американский политик отмечает, что Россия снова отвергает мирные инициативы и не желает заканчивать войну в Украине. По словам Грэма, российский диктатор за свои действия может ощутить "повышенную цену".

"Между тем Россия, очевидно, настаивает на продолжении кровопролития. Сейчас Путину пора почувствовать повышенную цену за его бесконечное желание продолжать этот конфликт", — заявил Грэм.

Грэм, известный своей поддержкой Украины, ранее неоднократно призывал усиливать давление на Москву, как экономическое, так и военное.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поступил "ответ" российского диктатора Владимира Путина на все призывы о завершении войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, между РФ и США и так "не было договоренностей" о встрече.