У США пригрозили Путіну за бажання продовжувати війну проти України
НОВИНИ

У США пригрозили Путіну за бажання продовжувати війну проти України

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що настав час Путіну відчути зростаючу ціну за його прагнення продовжувати війну проти України.

22 жовтня 2025, 11:12
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що настав момент, коли російський диктатор Володимир Путін має відчути зростаючу ціну за своє прагнення продовжувати війну проти України. 

У США пригрозили Путіну за бажання продовжувати війну проти України

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем у соціальній мережі X висловив підтримку зусиллям американського президента Дональда Трампа та його команди, які намагаються знайти шляхи припинення бойових дій. За словами сенатора, Україна вже продемонструвала готовність до перемир’я.

"Я ціную щирі спроби президента Трампа та його команди припинити кровопролиття в Україні. Щоб зупинити війну, потрібна згода з обох сторін. Україна погодилася на пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню", — пише Грем.

Однак американський політик наголошує, що Росія знову відкидає мирні ініціативи та не бажає закінчувати війну в Україні. За словами Грема, російський диктатор за свої дії може відчути "підвищену ціну".

"Тим часом Росія, очевидно, наполягає на продовженні кровопролиття. Зараз Путіну час відчути підвищену ціну за його нескінченне бажання продовжувати цей конфлікт", — заявив Грем.

Грем, який відомий своєю підтримкою України, раніше неодноразово закликав посилювати тиск на Москву, як економічний, так і військовий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що надійшла "відповідь" російського диктатора Володимира Путіна на всі заклики щодо завершення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що у Росії відреагували на можливий зрив зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті. За словами заступника очільника МЗС РФ Сергія Рябкова, між РФ та США й так "не було домовленостей" про зустріч.



Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1980729666425221311
