У Росії відреагували на повідомлення західних медіа про перенесення зустрічі між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо, а також про можливе відтермінування переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Сергій Рябков. Фото з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що офіційних планів щодо зустрічі Лаврова та Рубіо не існувало, а подібні заходи потребують ґрунтовної підготовки.

"Не можна відкласти те, про що не було домовленості", — сказав Рябков.

Раніше телеканал CNN повідомив, що зустріч між Лавровим і Рубіо, яка нібито мала відбутися цього тижня, "поки відкладена". На ній мали бути узгоджені деталі зустрічі лідерів США та РФ. Тому це означає перенесення потенційного візиту Трампа та Путіна до Будапешта.

Попри це, CNN повідомляє, що Марко Рубіо може повторно зв’язатися з Сергієм Лавровим цього тижня, аби обговорити можливість організації зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Крім того, Reuters писало, що переговори глав зовнішньополітичних відомств можуть відбутися 23 жовтня.

Нагадаємо, 16 жовтня після телефонної розмови між президентом США та очільником Росії Дональд Трамп заявив про можливу особисту зустріч із Володимиром Путіним в Угорщині. Однак конкретна дата так і не була названа.

