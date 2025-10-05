В США приняли "Закон Ирины" после убийства украинской беженки: что изменится

В штате Северная Каролина приняли новый закон, названный в честь украинской беженки Ирины Заруцкой, которая была жестоко убита в городе Шарлотт в августе 2025 года. Документ, получивший название "Закон Ирины" (Irina's Law), подписал губернатор штата Джош Стайн.

Ирина Заруцкая

"Закон Ирины" ужесточает контроль за освобождением подозреваемых под залог. Он предусматривает обязательную проверку лиц с уголовным прошлым перед возможным освобождением, запрет безналичного залога для рецидивистов и обвиняемых в насильственных преступлениях, а также обязательное психическое обследование перед принятием решения об освобождении под залог.

Как отметил губернатор Стайн, закон направлен на то, чтобы предотвратить выход на свободу опасных преступников и "защитить людей от тех, кто представляет реальную угрозу насилию".

Несмотря на поддержку ключевых пунктов, губернатор подверг критике некоторые изменения, добавленные во время голосования. В частности, поправку, позволяющую восстановить смертную казнь через расстрел.

"Это варварство. Не будет никаких смертных казней за мое время в должности губернатора", — подчеркнул Джош Стайн в видеообращении.

Стайн также заявил, что документ "нет достаточных амбиций и видения" и призвал законодателей разработать более широкую реформу в сфере общественной безопасности.

Напомним, 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, сбежавшую в США от войны в Украине, нашли мертвой 22 августа на трамвайной станции South End в городе Шарлотт. На теле девушки обнаружили ножевые ранения.

Полиция задержала подозреваемого Декарлоса Брауна, у которого были многочисленные проблемы с законом. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности, в частности, за неправомерные вызовы полиции, но его освободили без залога. Именно этот факт стал катализатором для принятия "Закона Ирины" в США.

