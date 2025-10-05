logo

В США приняли "Закон Ирины" после убийства украинской беженки: что изменится
commentss НОВОСТИ Все новости

В США приняли "Закон Ирины" после убийства украинской беженки: что изменится

В одном штате США был принят "Закон Ирины" в честь убитой украинки Ирины Заруцкой. Закон ужесточает проверку преступников перед освобождением и запрещает безналичный залог.

5 октября 2025, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В штате Северная Каролина приняли новый закон, названный в честь украинской беженки Ирины Заруцкой, которая была жестоко убита в городе Шарлотт в августе 2025 года. Документ, получивший название "Закон Ирины" (Irina's Law), подписал губернатор штата Джош Стайн.

В США приняли "Закон Ирины" после убийства украинской беженки: что изменится

Ирина Заруцкая

"Закон Ирины" ужесточает контроль за освобождением подозреваемых под залог. Он предусматривает обязательную проверку лиц с уголовным прошлым перед возможным освобождением, запрет безналичного залога для рецидивистов и обвиняемых в насильственных преступлениях, а также обязательное психическое обследование перед принятием решения об освобождении под залог.

Как отметил губернатор Стайн, закон направлен на то, чтобы предотвратить выход на свободу опасных преступников и "защитить людей от тех, кто представляет реальную угрозу насилию".

Несмотря на поддержку ключевых пунктов, губернатор подверг критике некоторые изменения, добавленные во время голосования. В частности, поправку, позволяющую восстановить смертную казнь через расстрел.

"Это варварство. Не будет никаких смертных казней за мое время в должности губернатора", — подчеркнул Джош Стайн в видеообращении.

Стайн также заявил, что документ "нет достаточных амбиций и видения" и призвал законодателей разработать более широкую реформу в сфере общественной безопасности.

Напомним, 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, сбежавшую в США от войны в Украине, нашли мертвой 22 августа на трамвайной станции South End в городе Шарлотт. На теле девушки обнаружили ножевые ранения.

Полиция задержала подозреваемого Декарлоса Брауна, у которого были многочисленные проблемы с законом. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности, в частности, за неправомерные вызовы полиции, но его освободили без залога. Именно этот факт стал катализатором для принятия "Закона Ирины" в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал политическое руководство, что украинку убили в США, а не в Украине.

Также "Комментарии" писали, что парень убитой украинки в США Ирины Заруцкой впервые высказался о ее смерти.



