К официальному оформлению процедуры импичмента президента Байдена готовится республиканская партия в Палате представителей Конгресса США. Уже на этой неделе политики задают этот вопрос на рассмотрение. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Джо Байден (фото из открытых источников)

Авторы публикации отмечают, что лидеры республиканцев в Палате представителей настаивают на формализации расследования по импичменту президента Байдена. Речь идет об ужесточении расследования, которое некоторые члены партии все еще опасаются продвигать слишком быстро.

Стало известно, что республиканцы уже потратили месяцы, пытаясь найти связь Байдена с зарубежным бизнесом членов его семьи и получить поддержку своих утверждений, которые он отвергает. До сих пор им не удалось предоставить доказательств, подтверждающих их заявления о Джо Байдене.

"Чем быстрее, тем лучше, чтобы можно было быстро преодолеть некоторые препятствия со стороны администрации Байдена", – сказал конгрессмен Даррелл Исса.

Спикер Белого дома Ян Сэмс заявил, что республиканцы "не смогли найти никаких доказательств противоправных действий" и "теперь, похоже, пытаются придумывать заявления о "препятствовании", чтобы оправдать свой нелегитимный запрос на импичмент".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, стоит ли ожидать радикальных решений США относительно помощи Украине. В США под развариваемую предвыборную кампанию и связанную с этим усиленную эскалацию между демократами и республиканцами Белый дом продолжает призывать парламентариев не медлить с выделением средств, необходимых для продления помощи Украине.

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что любые выборы в США всегда жесткое противостояние между демократами и республиканцами. Республиканцы, продолжает он, хотят увидеть план использования средств, а также что Белый дом считает победой Украины, когда эта победа может произойти. Они, отмечает эксперт, не хотят видеть коррупционные скандалы, которые иногда трясут Украину.

