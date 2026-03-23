В США признались, сколько денег подарили РФ, ослабив санкции

В Вашингтоне считают, что краткосрочное ослабление санкций против российской нефти, которое США ввели на фоне кризиса в Персидском заливе, принесет Москве в целом около 2 миллиардов долларов дополнительных доходов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

Министр, в частности, акцентировал, что смягчение санкций сдержало рост глобальных цен на нефть, а значит, якобы и доходы России.

"Что лучше – Россия получит больше денег, если нефть подорожает до $150 и они получат 70% от этого? Это $105. Или если нефть останется ниже $100, и они будут получать меньше денег? Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составляет $2 миллиарда – а это один день бюджета Российской Федерации", – пояснил Бессент.

более двух десятков государств объявили о готовности присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в районе Ормузского пролива на фоне обострения ситуации в регионе. Соответствующее заявление обнародовано на правительственном портале Великобритания.

Речь идет о коалиции из 22 стран, среди которых как европейские государства, так и партнеры по Ближнему Востоку, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. В совместном документе они осудили атаки Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, удары по гражданской инфраструктуре, а также действия, фактически приведшие к блокированию Ормузского пролива – одного из ключевых путей мировой торговли.

Также издание "Комментарии" сообщало – Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о якобы заметном уменьшении возможностей Ирана и Корпуса стражей исламской революции влиять на безопасность судоходства в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления американского военного руководства.