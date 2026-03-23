У США зізналися, скільки грошей подарували РФ, послабивши санкції

У Вашингтоні вважають, що короткострокове ослаблення санкцій проти російської нафти, яке США запровадили на тлі кризи в Перській затоці, принесе Москві загалом близько 2 мільярдів доларів додаткових доходів. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News.

Міністр, зокрема, наголосив, що пом'якшення санкцій стримало зростання глобальних цін на нафту, а отже, нібито і доходи Росії.

"Що краще – Росія отримає більше грошей, якщо нафта подорожчає до $150 і вони отримають 70% від цього? Це $105. Чи якщо нафта залишиться нижче $100, і вони отримуватимуть менше грошей? Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди – а це один день бюджету Російської Федерації", – пояснив Бессент.

