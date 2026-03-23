У США зізналися, скільки грошей подарували РФ, послабивши санкції

Трамп впевнений, що пом'якшення санкцій стримало зростання глобальних цін на нафту

23 березня 2026, 06:50
Кравцев Сергей

У Вашингтоні вважають, що короткострокове ослаблення санкцій проти російської нафти, яке США запровадили на тлі кризи в Перській затоці, принесе Москві загалом близько 2 мільярдів доларів додаткових доходів. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Міністр, зокрема, наголосив, що пом'якшення санкцій стримало зростання глобальних цін на нафту, а отже, нібито і доходи Росії.

"Що краще – Росія отримає більше грошей, якщо нафта подорожчає до $150 і вони отримають 70% від цього? Це $105. Чи якщо нафта залишиться нижче $100, і вони отримуватимуть менше грошей? Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди – а це один день бюджету Російської Федерації", – пояснив Бессент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — понад два десятки держав оголосили про готовність приєднатися до безпеки судноплавства в районі Ормузької протоки на тлі загострення ситуації в регіоні. Відповідну заяву оприлюднено на урядовому порталі Великобританії.

Йдеться про коаліцію з 22 країн, серед яких як європейські держави, так і партнери Близького Сходу, зокрема, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн. У спільному документі вони засудили атаки Ірану на неозброєні торгові судна в Перській затоці, удари по цивільній інфраструктурі, а також дії, які фактично призвели до блокування Ормузької протоки – одного з ключових шляхів світової торгівлі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про нібито помітне зменшення можливостей Ірану та Корпусу вартових ісламської революції впливати на безпеку судноплавства в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви американського військового керівництва.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7M3VIg2gitc
