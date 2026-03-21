Мир готовит ответ Ирану: сколько стран заявили о готовности действовать в Ормузском проливе

Более двух десятков государств объявили о готовности присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в районе Ормузского пролива на фоне обострения ситуации в регионе. Соответствующее заявление обнародовано на правительственном портале Великобритания.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Речь идет о коалиции из 22 стран, среди которых как европейские государства, так и партнеры по Ближнему Востоку, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. В совместном документе они осудили атаки Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, удары по гражданской инфраструктуре, а также действия, фактически приведшие к блокированию Ормузского пролива – одного из ключевых путей мировой торговли.

Страны-участницы заявили о готовности внести вклад в совместные меры для обеспечения безопасного прохода через стратегический морской коридор. В то же время они поддержали подготовку координационных механизмов и совместного планирования ответных действий на угрозы.

Отдельно в заявлении прозвучало требование немедленно ввести полный мораторий на атаки по гражданским объектам, включая нефтегазовую инфраструктуру, имеющую критическое значение для глобальной экономики.

Документ первоначально был обнародован 19 марта как общая позиция ведущих европейских стран и Японии. В частности его поддержали Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония.

По состоянию на 21 марта к инициативе присоединились ряд государств, среди которых Канада, Австралия, Швеция, Норвегия и другие.

Таким образом, формируется широкая международная коалиция, сигнализирующая о готовности коллективно реагировать на угрозы в стратегически важном регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Третья мировая фактически началась: в Европе сделали настораживающее заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – в войне с Ираном у Трампа решили идти до конца: что собираются захватить.



