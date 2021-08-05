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Главная Новости Мир Россия В России ураганный ветер срывал крыши с многоэтажек: момент разрушений попал на видео
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В России ураганный ветер срывал крыши с многоэтажек: момент разрушений попал на видео

Скорость ветра достигала 22 метров в секунду

сегодня, 14:49
Автор:

Денис Подставной








В России сильный ветер срывал крыши с жилых домов. Об этом сообщает УНИАН. 

В России ураганный ветер срывал крыши с многоэтажек: момент разрушений попал на видео

В России сильный ветер срывал крыши с многоэтажек. Фото: pixabay

Как стало известно, ураганный ветер бушевал в республике Башкортостан. По сообщениям местных СМИ, скорость ветра достигала 22 метров в секунду. 

Сообщается, что стихия повредила школы, магазины и около десятка многоэтажек. Например, сильным потоком ветра сорвало кровлю супермаркета, который находится в посёлке городского типа Булкагово, что в Уфимском районе. 

Сорвавшись со здания крыша повредила несколько автомобилей. Также сообщается, о том, что случаев в которых бы пострадали люди в результате непогоды зафиксировано не было. 

В Сети появляются видео, на которых запечатлены последствия разрушительной стихии. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Греции лесные пожары подбираются к столице. В пригородах, которые находятся в 20 километрах от центра Афин была объявлена эвакуация. В результате стихии пострадали семеро человек. Из-за проблем с дыханием, которые возникли у пострадавших в следствии пожаров, в больницы было доставлено семь человек. С пожарами борются при помощи авиации. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш молния попала в нескольких людей, которые плыли на лодке. Сообщается, что местные жители праздновали свадьбу в тот момент, когда раздался удар молнии. В результате происшествия погибло более десяти человек и еще несколько получили ранения. Потерпевших госпитализировали медики, которые прибыли на место события. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-rossii-uragannyy-veter-s-legkostyu-sorval-kryshi-s-desyatkov-zdaniy-moment-popal-na-video-sinoptik-11504386.html
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