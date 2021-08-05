В России ураганный ветер срывал крыши с многоэтажек: момент разрушений попал на видео



















В России сильный ветер срывал крыши с жилых домов. Об этом сообщает УНИАН.

В России сильный ветер срывал крыши с многоэтажек. Фото: pixabay

Как стало известно, ураганный ветер бушевал в республике Башкортостан. По сообщениям местных СМИ, скорость ветра достигала 22 метров в секунду.

Сообщается, что стихия повредила школы, магазины и около десятка многоэтажек. Например, сильным потоком ветра сорвало кровлю супермаркета, который находится в посёлке городского типа Булкагово, что в Уфимском районе.

Сорвавшись со здания крыша повредила несколько автомобилей. Также сообщается, о том, что случаев в которых бы пострадали люди в результате непогоды зафиксировано не было.

В Сети появляются видео, на которых запечатлены последствия разрушительной стихии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Греции лесные пожары подбираются к столице. В пригородах, которые находятся в 20 километрах от центра Афин была объявлена эвакуация. В результате стихии пострадали семеро человек. Из-за проблем с дыханием, которые возникли у пострадавших в следствии пожаров, в больницы было доставлено семь человек. С пожарами борются при помощи авиации. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщало о том, что в Бангладеш молния попала в нескольких людей, которые плыли на лодке. Сообщается, что местные жители праздновали свадьбу в тот момент, когда раздался удар молнии. В результате происшествия погибло более десяти человек и еще несколько получили ранения. Потерпевших госпитализировали медики, которые прибыли на место события. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!