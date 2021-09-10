Во Франции на заводе загорелся резервуар с кислотой: людей просят не выходить из домов (ВИДЕО)

Во Франции произошел пожар на металлургическом заводе. Об этом сообщает издание РБК-Укриана.

Пожар на металлургическом заводе во Франции. Фото: скриншот из видео.

Инцидент произошел сегодня, 10 сентября в коммуне Памье, что на юге страны. Сообщается, что на территории металлургического завода произошло возгорание резервуара с кислотой.

Площадь здания, в котором произошел пожар составляет 400 квадратных метров. Пламенем оказалось окутано всё здание. Работники заводы были эвакуированы.

Граждан, которые проживают в радиусе 200 метров от места происшествия просят не выходить на улицу. Кроме этого, жителей города призвали воздержаться от поездок в данный район, чтобы не мешать работе сотрудников спасательной службы.

В префектуре объявлено о закрытии всех выходов из школ. Ученики будут оставаться внутри классов. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Сети появляются видео с места событий

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в столице Египта произошло обрушение многоквартирного дома. В момент происшествия в здании находились работники адвокатской фирмы. Спасатели вытащили нескольких пострадавших из-под завалов, однако вскоре от полученных травм они скончались. Отмечается, что большинство жильцов успели покинуть дом. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Северной Македонии произошел пожар в больнице. В медицинском учреждении находились больные коронавирусной инфекцией. По информации местных СМИ, в результате происшествия погибли, как минимум 14 человек и еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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