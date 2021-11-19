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В Аргентине полицейские посреди улицы застрелили несовершеннолетнего футболиста: подробности

Представители футбольного клуба "Барракас Сентраль" не согласны с версией следствия

сегодня, 14:45
Автор:

Денис Подставной
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В Аргентине застрелили 17-летнего футболиста. Об этом пишет издание ТСН. 

В Аргентине полицейские посреди улицы застрелили несовершеннолетнего футболиста: подробности

Убийство в Аргентине. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на юге города Буэнос-Айрес. Сообщается, что во время происшествия парень находился в транспортном средстве вместе со своими товарищами. В этот момент по ним открыли огонь сотрудники правоохранительных органов. 

Согласно данным СМИ, в своем отчете стражи порядка указали, что транспортное средство молодых людей протаранило полицейский автомобиль, когда тот пытался остановить их на перекрестке. В результате происшествия юноша получил смертельные ранения. 

Представители футбольного клуба "Барракас Сентраль", за который выступал погибший, не согласны с версией следствия и требуют справедливого расследования события. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки посреди улицы убили известного рэпера. В момент инцидента мужчина заходил в пекарню. Бездыханное тело пострадавшего обнаружили прибывшие на место событий полицейские. Известному музыканту было 36 лет. Он записал песни с такими рэперами, как Young Thug и Snoop Dogg. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что на военной базе в Канаде прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным, в результате происшествия произошло обрушения части здания. Ранения получили по меньшей мере десять человек. Некоторым потерпевшим понадобилась госпитализация. Один человек был доставлен в больницу по воздуху. На данный момент начато расследование, устанавливается причина взрыва. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/prosport/v-argentine-policiya-zastrelila-17-letnego-futbolista-detali-tragedii-1913206.html
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