В Аргентине полицейские посреди улицы застрелили несовершеннолетнего футболиста: подробности

В Аргентине застрелили 17-летнего футболиста. Об этом пишет издание ТСН.

Убийство в Аргентине. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на юге города Буэнос-Айрес. Сообщается, что во время происшествия парень находился в транспортном средстве вместе со своими товарищами. В этот момент по ним открыли огонь сотрудники правоохранительных органов.

Согласно данным СМИ, в своем отчете стражи порядка указали, что транспортное средство молодых людей протаранило полицейский автомобиль, когда тот пытался остановить их на перекрестке. В результате происшествия юноша получил смертельные ранения.

Представители футбольного клуба "Барракас Сентраль", за который выступал погибший, не согласны с версией следствия и требуют справедливого расследования события.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки посреди улицы убили известного рэпера. В момент инцидента мужчина заходил в пекарню. Бездыханное тело пострадавшего обнаружили прибывшие на место событий полицейские. Известному музыканту было 36 лет. Он записал песни с такими рэперами, как Young Thug и Snoop Dogg.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что на военной базе в Канаде прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным, в результате происшествия произошло обрушения части здания. Ранения получили по меньшей мере десять человек. Некоторым потерпевшим понадобилась госпитализация. Один человек был доставлен в больницу по воздуху. На данный момент начато расследование, устанавливается причина взрыва.

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