Трампа и первая леди срочно эвакуировали: что известно о стрельбе в США (ФОТО)

Slava Kot
В Вашингтоне во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома произошла стрельба. Президент США Дональд Трамп, первая леди, вице-президент Вэнс и другие чиновники были срочно эвакуированы из зала после выстрелов вблизи зоны безопасности.
Дональд Трамп о стрельбе. Фото: Telegraph/KENT NISHIMURA
Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton, где традиционно проходит одно из самых известных политических мер года. По данным американских СМИ, выстрелы прозвучали в 20:30 вблизи главной зоны проверки из-за магнитометров. После этого агенты Секретной службы приказали гостям прятаться под столами и немедленно вывели чиновников из помещения.
Секретная служба США заявила, что президент, первая леди и все лица под государственной охраной находятся в безопасности. Сам Дональд Трамп также сообщил, что не пострадал и поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию.
По сообщениям Reuters, вместе с Трампом были эвакуированы вице-президент Джей Ди Венс и члены правительства США.
Правоохранители задержали подозреваемого на месте. По предварительным данным, это 31-летний мужчина по имени Коул Томас Аллен, который был вооружен ружьем и пытался прорваться поближе к основному залу. Один из сотрудников Секретной службы был ранен, однако благодаря бронежилету серьезных травм не получил.
Впоследствии Трамп опубликовал фото стрелка на закате.
Фото стрелка на западе с участием Трампа
Мотивы нападающего официально не названы. Расследование ведется Секретной службой США, полицией округа Колумбия и федеральными органами безопасности.