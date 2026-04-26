Трампа и первая леди срочно эвакуировали: что известно о стрельбе в США (ФОТО)

В Вашингтоне во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома произошла стрельба. Президент США Дональд Трамп, первая леди, вице-президент Вэнс и другие чиновники были срочно эвакуированы из зала после выстрелов вблизи зоны безопасности.

Стрельба в США

Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton, где традиционно проходит одно из самых известных политических мер года. По данным американских СМИ, выстрелы прозвучали в 20:30 вблизи главной зоны проверки из-за магнитометров. После этого агенты Секретной службы приказали гостям прятаться под столами и немедленно вывели чиновников из помещения.

Секретная служба США заявила, что президент, первая леди и все лица под государственной охраной находятся в безопасности. Сам Дональд Трамп также сообщил, что не пострадал и поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию.

"Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранители проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрелец задержан", — заявил Трамп.

По сообщениям Reuters, вместе с Трампом были эвакуированы вице-президент Джей Ди Венс и члены правительства США.

Что известно о стрелке

Правоохранители задержали подозреваемого на месте. По предварительным данным, это 31-летний мужчина по имени Коул Томас Аллен, который был вооружен ружьем и пытался прорваться поближе к основному залу. Один из сотрудников Секретной службы был ранен, однако благодаря бронежилету серьезных травм не получил.

Впоследствии Трамп опубликовал фото стрелка на закате.

Мотивы нападающего официально не названы. Расследование ведется Секретной службой США, полицией округа Колумбия и федеральными органами безопасности.

Белый дом опубликовал заявление покушении на Трампа и объяснил, был ли он настоящий или это инсценировка.