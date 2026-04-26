Трампа и первая леди срочно эвакуировали: что известно о стрельбе в США (ФОТО)
Трампа и первая леди срочно эвакуировали: что известно о стрельбе в США (ФОТО)

В Вашингтоне во время мероприятия с участием Дональда Трампа произошла стрельба.

26 апреля 2026, 07:00
Slava Kot

В Вашингтоне во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома произошла стрельба. Президент США Дональд Трамп, первая леди, вице-президент Вэнс и другие чиновники были срочно эвакуированы из зала после выстрелов вблизи зоны безопасности.

Дональд Трамп о стрельбе. Фото: Telegraph/KENT NISHIMURA

Стрельба в США

Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton, где традиционно проходит одно из самых известных политических мер года. По данным американских СМИ, выстрелы прозвучали в 20:30 вблизи главной зоны проверки из-за магнитометров. После этого агенты Секретной службы приказали гостям прятаться под столами и немедленно вывели чиновников из помещения.

Секретная служба США заявила, что президент, первая леди и все лица под государственной охраной находятся в безопасности. Сам Дональд Трамп также сообщил, что не пострадал и поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию.

"Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранители проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрелец задержан", — заявил Трамп.

По сообщениям Reuters, вместе с Трампом были эвакуированы вице-президент Джей Ди Венс и члены правительства США.

Что известно о стрелке

Правоохранители задержали подозреваемого на месте. По предварительным данным, это 31-летний мужчина по имени Коул Томас Аллен, который был вооружен ружьем и пытался прорваться поближе к основному залу. Один из сотрудников Секретной службы был ранен, однако благодаря бронежилету серьезных травм не получил.

Впоследствии Трамп опубликовал фото стрелка на закате.

Трампа и первая леди срочно эвакуировали: что известно о стрельбе в США (ФОТО) - фото 2

Фото стрелка на западе с участием Трампа

Мотивы нападающего официально не названы. Расследование ведется Секретной службой США, полицией округа Колумбия и федеральными органами безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый дом опубликовал заявление о покушении на Трампа и объяснил, был ли он настоящий или это инсценировка.



