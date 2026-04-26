Трампа та першу леді терміново евакуювали: що відомо про стрілянину в США (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Трампа та першу леді терміново евакуювали: що відомо про стрілянину в США (ФОТО)

У Вашингтоні під час заходу за участю Дональда Трампа сталася стрілянина.

26 квітня 2026, 07:00
Slava Kot

У Вашингтоні під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому сталася стрілянина. Президент США Дональд Трамп, перша леді, віцепрезидент Венс та інші високопосадовці були терміново евакуйовані із зали після пострілів поблизу зони безпеки.

Дональд Трамп про стрілянину. Фото: Telegraph/KENT NISHIMURA

Стрілянина в США

Інцидент відбувся 25 квітня у готелі Washington Hilton, де традиційно проходить один з найвідоміших політичних заходів року. За даними американських ЗМІ, постріли пролунали о 20:30 неподалік головної зони перевірки через магнітометри. Після цього агенти Секретної служби наказали гостям ховатися під столами та негайно вивели високопосадвців з приміщення.

Секретна служба США заявила, що президент, перша леді та всі особи під державною охороною перебувають у безпеці. Сам Дональд Трамп також повідомив, що не постраждав, і подякував правоохоронцям за оперативну реакцію.

"Доволі насичений вечір у Вашингтоні. Секретна служба і правоохоронці виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко й хоробро. Стрільця затримано", — заявив Трамп.

За повідомленнями Reuters, разом з Трампом були евакуйовані віцепрезидент Джей Ді Венс та члени уряду США.

Що відомо про стрільця

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці. За попередніми даними, це 31-річний чоловік на ім’я Коул Томас Аллен, який був озброєний рушницею та намагався прорватися ближче до основного залу. Один з співробітників Секретної служби був поранений, однак завдяки бронежилету серйозних травм не отримав.

Згодом Трамп опублікував фото стрільця на заході.

Фото стрільця на заході за участю Трампа

Мотиви нападника наразі офіційно не названі. Розслідування ведуть Секретна служба США, поліція округу Колумбія та федеральні органи безпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Білий дім опублікував заяву про замах на Трампа та пояснив, чи був він справжній або це інсценування.



