В США ракетой за 500 тысяч долларов сбили НЛО: что это было на самом деле

В США разгорелся новый скандал вокруг инцидентов с НЛО (неизвестными летающими объектами), которые американские военные сбивали в 2023 году. Как выяснилось, один из них оказался обычным воздушным шаром, принадлежащим бойскаутам, но для его уничтожения использовали ракету стоимостью около 500 тысяч долларов. Об инцидентах пишет New York Post со ссылкой на бывшего директора Управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шона Киркпатрик.

Воздушный шар, который американские военные восприняли как НЛО. Фото: Пентагон

Как указывает издание, 12 февраля 2023 года американские ВВС подняли истребитель F-16 для перехвата неизвестного объекта над озером Гурон. Пилоты зафиксировали "черную сферу" с веревкой, которую военные восприняли как потенциальную угрозу. Объект был уничтожен ракетой AIM-9 Sidewinder за 500 тысяч долларов.

Впоследствии выяснилось, что это была не иностранная разведывательная технология, а воздушный шар, связанный с молодежным исследовательским проектом бойскаутов.

"Воздушный шар восемь раз облетел земной шар, прежде чем мы сбили его ракетой стоимостью полмиллиона долларов", – сказал Киркпатрик.

По словам бывших сотрудников американского Управления по решению аномалий (AARO), после инцидента с китайским шпионским шаром военные оказались чрезмерно осторожными и начали сбивать почти все подозрительные объекты, которые не могли идентифицировать сразу.

Это привело к серии схожих случаев. Например, 11 февраля 2023 над Аляской сбили еще один объект НЛО ракетой за 439 тысяч долларов. Однако впоследствии оказалось, что это воздушный шар стоимостью 12 долларов. По словам Киркпатрика, в другой раз пилот американского истребителя сообщил о встрече с НЛО с удивительными возможностями и получил разрешение на запуск ракеты, но уничтожил звездообразный воздушный шар из Walmart, на котором было написано "С днем рождения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден, не подбирая слов, сказал, что на самом деле думает о Трампе.

Также "Кометнари" писали, что в новых рассекреченных архивах ФБР обнаружили данные о выходящих из НЛО пришельцах.