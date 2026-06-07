У США ракетою за 500 тисяч доларів збили НЛО: що це було насправді

У США розгорівся новий скандал довкола інцидентів з НЛО (невідомими літальними об’єктами), які американські військові збивали у 2023 році. Як з’ясувалося, один з них виявився звичайною повітряною кулею, що належала бойскаутам, але для її знищення використали ракету вартістю близько 500 тисяч доларів. Про інциденти пише New York Post з посиланням на колишнього директора Управління Пентагону з вивчення аномальних явищ Шона Кіркпатріка.

Повітряна куля, яку американські військові сприйняли, як НЛО. Фото: Пентагон

Як вказує видання, 12 лютого 2023 року американські ВПС підняли винищувач F-16 для перехоплення невідомого об’єкта над озером Гурон. Пілоти зафіксували "чорну сферу" з мотузкою, яку військові сприйняли як потенційну загрозу. Об’єкт було знищено ракетою AIM-9 Sidewinder 500 тисяч доларів.

Згодом з’ясувалося, що це була не іноземна розвідувальна технологія, а повітряна куля, пов’язана з молодіжним дослідницьким проєктом бойскаутів.

"Повітряна куля вісім разів облетіла земну кулю, перш ніж ми збили її ракетою вартістю півмільйона доларів", – сказав Кіркпатрік.

За словами колишніх співробітників американського Управління з вирішення аномалій (AARO), після інциденту з китайською шпигунською кулею військові стали надмірно обережними й почали збивати майже всі підозрілі об’єкти, які не могли ідентифікувати одразу.

Це призвело до серії подібних випадків. Наприклад, 11 лютого 2023 року над Аляскою збили ще один об’єкт НЛО ракетою за 439 тисяч доларів. Однак згодом виявилося, що це повітряна куля вартістю 12 доларів. За словами Кіркпатріка, іншого разу пілот американського винищувача повідомив про зустріч з НЛО з дивними можливостями та отримав дозвіл на запуск ракети, але знищив зіркоподібну повітряну кульку з Walmart, на якій було написано "З днем народження".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Джо Байден не добираючи слів, сказав, що насправді думає про Трампа.

Також "Кометнарі" писали, що у нових розсекречених архівах ФБР виявили дані про прибульців, які виходили з НЛО.