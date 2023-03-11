В США раскритиковали сепаратисские заявления Додика

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Slava Kot
Госдеп США отреагировал на заявления президента Республики Сербской Милорада Додика, который пригрозил, что сомневается в конституционных правах суда Боснии и Герцеговины, а потому сербская часть конфедерации может быть отделена от БиГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента Неда Прайса.
Милорад Додик и Путин. Фото из открытых источников
В Госдепе США заявили, что не принимают комментарии Додика о не действии решений Конституционного суда БиГ.
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Американский чиновник критически высказался в сторону президента Республики Сербской из-за его сепаратистской риторики и угрозы. Прайс назвал такие слова безответственными и опасными, особенно для сотрудничества между странами.
В США заявили, что будут поддерживать территориальную целостность страны, невзирая на заявления отдельных политиков.
Напомним, что Дейтонское соглашение стало мирным договором между Хорватией, Сербией и Боснией, которое было подписано в 1995 году. По соглашению БиГ остается единственным целым государством с двумя частями: Республики Сербской и Мусульмано-Хорватской Федерации. Обе части должны подчиняться общим законам Боснии и Герцеговины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка США рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдавии.
Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация возмущена решением Сербии прислать оружие Украине.
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