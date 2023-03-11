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В США раскритиковали сепаратисские заявления Додика

В Государственном Департаменте США ответили на сепаратисские изречения президента Республики Сербской Милорада Додика.

сегодня, 16:50
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Автор:

Slava Kot

Госдеп США отреагировал на заявления президента Республики Сербской Милорада Додика, который пригрозил, что сомневается в конституционных правах суда Боснии и Герцеговины, а потому сербская часть конфедерации может быть отделена от БиГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента Неда Прайса.

В США раскритиковали сепаратисские заявления Додика

Милорад Додик и Путин. Фото из открытых источников

В Госдепе США заявили, что не принимают комментарии Додика о не действии решений Конституционного суда БиГ.


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"Республика Сербская должна полностью выполнять решения Боснии и Герцеговины", — заявил Нед Прайс.

Американский чиновник критически высказался в сторону президента Республики Сербской из-за его сепаратистской риторики и угрозы. Прайс назвал такие слова безответственными и опасными, особенно для сотрудничества между странами.

В США заявили, что будут поддерживать территориальную целостность страны, невзирая на заявления отдельных политиков.

"Наши обязательства жесткие, и Соединенные Штаты Америки не собираются отказываться от народа Боснии и Герцеговины", — сообщили в Госдепе Соединенных Штатов.

Напомним, что Дейтонское соглашение стало мирным договором между Хорватией, Сербией и Боснией, которое было подписано в 1995 году. По соглашению БиГ остается единственным целым государством с двумя частями: Республики Сербской и Мусульмано-Хорватской Федерации. Обе части должны подчиняться общим законам Боснии и Герцеговины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка США рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдавии.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация возмущена решением Сербии прислать оружие Украине.



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Источник: https://www.state.gov/rejecting-irresponsible-comments-by-bihs-milorad-dodik/
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