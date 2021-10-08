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В США раскрыли личность известного серийного убийцы Зодиака

Теперь же группа расследователей утверждает, что появились новые доказательства и фотографии, которые указывают на лицо Зодиака

сегодня, 05:45
Автор:

Ольга Чародий

Группа расследователей-энтузиастов под названием The Case Breakers установила личность серийного убийцы, который скрывался под псевдонимом Зодиак и жертвами которого предположительно стали более 40 человек. Им оказался Гэри Фрэнсис Пост, который умер в 2018 году. Об этом группа сообщила на своем сайте. Также об этом пишут американские телеканалы CNN и Fox News.

В США раскрыли личность известного серийного убийцы Зодиака

Популярность Зодиак получил благодаря зашифрованным письмам - фото из откртых источников


Зодиак совершал нападения в 1960-70 годах в районе Сан-Франциско, однако за все эти годы установить его личность не удавалось.

Теперь же группа расследователей утверждает, что появились новые доказательства и фотографии, которые указывают на лицо Зодиака. В частности, раскрыть имя маньяка якобы помогли полученные вещественные доказательства и показания свидетелей, которые после встречи с убийцей остались живы. Идентифицировать маньяка помог и шрам на лбу Поста, который также был изображен на фоторобот Зодиака.


Популярность Зодиак получил благодаря зашифрованным письмам, которые он регулярно отправлял в полицию и СМИ, и в которых якобы сообщал о новых жертвах. Официально за маньяком значилось пять жертв, но в одном из посланий он рассказал, что убил 37 человек. Эксперты уверены, что 18-летняя Чери Джо Бейтс была шестой жертвой серийного убийцы, хотя с этой версией не согласны американские правоохранители. Расследователи безрезультатно пытались заставить следователей сравнить его ДНК с ДНК Поста.


Команда заявила, что Бейтс и Поста связывает серия совпадений: Сообщение был ветераном ВВС, он прошел медицинское обследование в связи с инцидентом с огнестрельным оружием в больнице, расположенной в 15 минутах от места убийства Бейтс.


На месте убийства были обнаружены наручные часы с брызгами краски, которые, вероятно, носил убийца, а пост красил дома более четырех десятилетий.

Кроме того, детективы обнаружили отпечаток каблука ботинка Поста, который по стилю и размеру соответствовал тем, что были обнаружены в других местах преступлений Зодиака. Расследователи также пообщались с женщиной по имени Гвен — соседкой вероятного Зодиака. Она утверждает, что в детстве часто оставалась под наблюдением Поста и его жены, и что у мужчины была "темная сторона".


Напомним, комиссия по условно-досрочному освобождению Калифорнии рекомендовала освободить Сирхана Сирхана, отбывающий пожизненное заключение за убийство сенатора, кандидата в президенты от демократов Роберта Кеннеди в 1968 году. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Сирхан Сирхан отсидел 53 года в тюрьме за то, что стрелял в американского лидера после выступления в отеле Лос-Анджелеса, что, возможно, изменило ход истории. В то же время голосование, которое определяет, что он не представляет угрозы для общества, не обязательно гарантирует, что он выйдет на свободу. Теперь не хватает только решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.





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Источник: https://bykvu.com/ua/bukvy/u-ssha-rozkrili-osobu-vidomogo-serijnogo-vbivci-zodiaku/
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