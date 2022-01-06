logo

BTC/USD

43198.48

ETH/USD

3460.03

LTC/USD

136.48

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США рассказали, чего ожидают от переговоров с Россией по безопасности
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, чего ожидают от переговоров с Россией по безопасности

Вашингтон планирует поднять с РФ вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия

сегодня, 07:38
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Администрация Джо Байдена дала понять Кремлю, что США не будут пристально рассматривать каждый пункт мер безопасности, которые предложила Россия для ознакомления перед переговорами. Джо Байден и его команда не собираются детально останавливаться на каждом пункте, детально его обсуждая. Официальную позицию Вашингтона представила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагенство ТАСС.

В США рассказали, чего ожидают от переговоров с Россией по безопасности

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Фото: из открытых источников

Джен Псаки отметила, что власти США надеются, что переговоры с Россией по гарантиях безопасности станут успешными и удастся выйти на какое-то итоговое решение в серии переговоров. В то же время отвечать пункт за пунктом США не собираются. 

Пресс-секретарь также отметила, что Белый Дом на переговорах выступит с инициативой отдельное внимание посвятить вопросу ненападения РФ на соседние страны, а также неиспользованию химического оружия.

Комментируя информацию политический эксперт Алексей Голобуцкий отметил у себя в Facebook, ответ Вашингтона кажется более, чем логичным, ввиду ситуации в Казахстане – также "в зоне непосредственного интереса России". 

"Если Кремль не вытягивает эту ситуацию, то у США нет оснований сосредотачиваться на России и ее угрозах. В этом регионе есть более мощные игроки, создающие более серьезные вызовы", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему на самом деле нет никакого цветущего и стабильного Казахстана. Дипломат Вадим Трюхан высказал мнение, судя по накалу, который возник во время протеста стало очевидным, что без вмешательства спецслужб других государств здесь не обошлось.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13358999
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!