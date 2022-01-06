В США рассказали, чего ожидают от переговоров с Россией по безопасности

Администрация Джо Байдена дала понять Кремлю, что США не будут пристально рассматривать каждый пункт мер безопасности, которые предложила Россия для ознакомления перед переговорами. Джо Байден и его команда не собираются детально останавливаться на каждом пункте, детально его обсуждая. Официальную позицию Вашингтона представила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагенство ТАСС.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Фото: из открытых источников

Джен Псаки отметила, что власти США надеются, что переговоры с Россией по гарантиях безопасности станут успешными и удастся выйти на какое-то итоговое решение в серии переговоров. В то же время отвечать пункт за пунктом США не собираются.

Пресс-секретарь также отметила, что Белый Дом на переговорах выступит с инициативой отдельное внимание посвятить вопросу ненападения РФ на соседние страны, а также неиспользованию химического оружия.

Комментируя информацию политический эксперт Алексей Голобуцкий отметил у себя в Facebook, ответ Вашингтона кажется более, чем логичным, ввиду ситуации в Казахстане – также "в зоне непосредственного интереса России".

"Если Кремль не вытягивает эту ситуацию, то у США нет оснований сосредотачиваться на России и ее угрозах. В этом регионе есть более мощные игроки, создающие более серьезные вызовы", – отметил эксперт.

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