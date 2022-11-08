В США рассказали, есть ли признаки иностранного влияния на выборы

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США сделало заявление о том, есть ли признаки иностранного влияния на выборы. Специалисты ведомства сообщили, что таких признаков не выявили. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Reuters . В США сделали заявление о вмешательстве в выборы (фото из открытых источников) В материале издания говорится, что чиновник по кибербезопасности заявил, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) не выявило доказательств иностранного влияния на выборы.

На условиях анонимности чиновник из CISA сообщил, что агентство не нашло какой-либо конкретной или реальной угрозы для взлома баз данных с результатами голосования на выборах. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Байден отреагировал на вероятную победу республиканцев на выборах в Конгресс. Президент США прокомментировал возможную победу республиканской партии на проходящих в Америке выборах 8 ноября. По его словам, для его правления это будут "ужасные два года". В материале CNN говорится, что такое заявление Джо Байден сделал во время сбора средств в Чикаго. Его предшественник, бывший президент США Дональд Трамп после голосования во Флориде, 8 ноября также призвал американцев прийти на выборы и заявил о надежде на "правильные итоги" выборов. Кроме этого, он пообещал "впечатляющие" новости из его резиденции Мар-а-Лаго. Также "Комментарии" сообщали о том, есть ли угроза, что США снизят поддержку Украины в войне после выборов. США продолжат поддерживать Украину в войне против России, независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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