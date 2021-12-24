logo

BTC/USD

51127.86

ETH/USD

4101.26

LTC/USD

162.97

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США рассматривают несколько вариантов помощи Украине в случае вторжения России
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассматривают несколько вариантов помощи Украине в случае вторжения России

США могут предоставить Украине технику, вертолеты, экспертов по кибервойне и разведывательные данные

сегодня, 17:00
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Пентагоне сообщили, что будут рассмотрены вопросы передачи разведывательных данных украинскому правительству, если Россия начнет наступление. Об этом сообщает The New York Times.

В США рассматривают несколько вариантов помощи Украине в случае вторжения России

Украине могут передать данные разведки, фото из открытых источников

"Пентагон работает над планом предоставления Украине разведывательных данных на поле боя, которые могли бы помочь стране быстрее реагировать на возможное вторжение России, сообщили чиновники администрации. Помощь, если одобрит президент Байден, наверняка вызовет гнев России, которая описывает любую американскую военную помощь Украине как провокационную", — говорится в материале.

Такой жест будет смотреться как поддержка независимости Украины на фоне угрозы военной интервенции. Сообщается, что представители Пентагона недавно посетили Украину и оценили потребности противовоздушной обороны.

Во вторник Карен Донфрид, главный дипломат Госдепартамента по Европе, заявила журналистам, что Соединенные Штаты увеличат свою военную помощь Украине, если Россия вторгнется. Осенью 2021 года Байден одобрил поставку Украине дополнительную поставку противотанковых управляемых ракет Javelins в рамках пакета военной помощи на общую сумму 60 миллионов долларов.

"По словам чиновников, список идей, разрабатываемый в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме, включает перенаправление в Украину вертолетов и другой военной техники, которая когда-то была выделена для афганских военных. Администрация также рассматривает возможность направления в Украину дополнительных экспертов по кибервойне", — говорится в статье.

Кроме того, сообщается, что из США и Великобритании в Украину прибудут несколько экспертов, которые должны предотвратить киберудар со стороны России, если таковой будет планироваться.

Разведданные от Пентагона – это более полезная помощь и более действенная. Если президент США санкционирует передачу информации, то украинские власти получат информацию в режиме реального времени о движении российских войск у границы.

Как сообщал портал, в Кремле заговорили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2021/12/23/us/politics/russia-ukraine-military-biden.html?searchResultPosition=6
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!