В США рассматривают несколько вариантов помощи Украине в случае вторжения России

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Козлова Альбіна
В Пентагоне сообщили, что будут рассмотрены вопросы передачи разведывательных данных украинскому правительству, если Россия начнет наступление. Об этом сообщает The New York Times.
Украине могут передать данные разведки, фото из открытых источников
Такой жест будет смотреться как поддержка независимости Украины на фоне угрозы военной интервенции. Сообщается, что представители Пентагона недавно посетили Украину и оценили потребности противовоздушной обороны.
Во вторник Карен Донфрид, главный дипломат Госдепартамента по Европе, заявила журналистам, что Соединенные Штаты увеличат свою военную помощь Украине, если Россия вторгнется. Осенью 2021 года Байден одобрил поставку Украине дополнительную поставку противотанковых управляемых ракет Javelins в рамках пакета военной помощи на общую сумму 60 миллионов долларов.
Кроме того, сообщается, что из США и Великобритании в Украину прибудут несколько экспертов, которые должны предотвратить киберудар со стороны России, если таковой будет планироваться.
Разведданные от Пентагона – это более полезная помощь и более действенная. Если президент США санкционирует передачу информации, то украинские власти получат информацию в режиме реального времени о движении российских войск у границы.
Как сообщал портал, в Кремле заговорили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе.
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