В США рассматривают несколько вариантов помощи Украине в случае вторжения России

В Пентагоне сообщили, что будут рассмотрены вопросы передачи разведывательных данных украинскому правительству, если Россия начнет наступление. Об этом сообщает The New York Times.

Украине могут передать данные разведки, фото из открытых источников

"Пентагон работает над планом предоставления Украине разведывательных данных на поле боя, которые могли бы помочь стране быстрее реагировать на возможное вторжение России, сообщили чиновники администрации. Помощь, если одобрит президент Байден, наверняка вызовет гнев России, которая описывает любую американскую военную помощь Украине как провокационную", — говорится в материале.

Такой жест будет смотреться как поддержка независимости Украины на фоне угрозы военной интервенции. Сообщается, что представители Пентагона недавно посетили Украину и оценили потребности противовоздушной обороны.

Во вторник Карен Донфрид, главный дипломат Госдепартамента по Европе, заявила журналистам, что Соединенные Штаты увеличат свою военную помощь Украине, если Россия вторгнется. Осенью 2021 года Байден одобрил поставку Украине дополнительную поставку противотанковых управляемых ракет Javelins в рамках пакета военной помощи на общую сумму 60 миллионов долларов.

"По словам чиновников, список идей, разрабатываемый в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме, включает перенаправление в Украину вертолетов и другой военной техники, которая когда-то была выделена для афганских военных. Администрация также рассматривает возможность направления в Украину дополнительных экспертов по кибервойне", — говорится в статье.

Кроме того, сообщается, что из США и Великобритании в Украину прибудут несколько экспертов, которые должны предотвратить киберудар со стороны России, если таковой будет планироваться.

Разведданные от Пентагона – это более полезная помощь и более действенная. Если президент США санкционирует передачу информации, то украинские власти получат информацию в режиме реального времени о движении российских войск у границы.

Как сообщал портал, в Кремле заговорили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе.

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