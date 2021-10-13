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Гонконг накрыл мощный тайфун: стихия убивает людей (ВИДЕО)

Из-за непогоды власти объявили восьмой уровень опасности из десяти возможных

сегодня, 17:41
Автор:

Денис Подставной








В Гонконге бушует тайфун. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Гонконг накрыл мощный тайфун: стихия убивает людей (ВИДЕО)

Тайфун в Гонконге. Фото: скриншот из видео

На Гонконг обрушился мощный тайфун. Из-за непогоды власти объявили восьмой уровень опасности из десяти возможных. В школах были приостановлены занятия. Отменена торговля на фондовом рынке. 

Стихия убивает граждан. В результате разбушевавшегося тайфуна погиб один человек и еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Потерпевших госпитализируют медики. 

Погибший 31-летний мужчина управлял мотоциклом во время непогоды. Он потерял управление над транспортным средством и врезался в столб. 

Законодательный совет отложил свое еженедельное заседание. Отмечается, что практически везде остановлено движения транспорта. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что вблизи курортного турецкого посёлка разбушевался лесной пожар. Стихия охватила труднодоступную территорию на плато Учолук. Для борьбы с пламенем была направлена авиация и спецтехника. Пожарным помогают работники лесного хозяйства. Сильные порывы ветра мешают ликвидации возгорания. 

Также сайт "Комментарии" сообщало о том, что в столице Сомали прогремел мощный взрыв в общественном месте. Сообщается, что террорист активировал взрывное устройство в кафе. В этот момент в заведении находились посетители. В результате происшествия пять человек погибли на месте от полученных травм. Еще шестеро были ранены. Их доставили в больницы медики, которые прибыли на место событий. Кафе, где прогремел взрыв находится неподалёку от одного из оживлённых кварталов города. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4406195-na-honkonh-obrushylsia-moschnyi-taifun-est-zhertvy
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