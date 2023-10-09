В США разочарованы позицией Китая по нападению на Израиль

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Slava Kot
Посетивший Китай лидер делегации американских сенаторов Чак Шумер выразил "разочарование" реакцией Пекина на военный конфликт между ХАМАС и Израилем. Шумер подчеркнул, что Китай "не проявил никакой симпатии" к Израилю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.
Сенатор Чак Шумер. Фото из открытых источников
Во время встречи американских чиновников с министром иностранных дел Китая Ван И, Чак Шумер раскритиковал позицию КНР по нападению ХАМАС на Израиль.
Американский политик заявил, что разочарован позицией Китая.
Напомним, что в воскресенье Китай отреагировал на происходящее в Израиле и призвал проявить "спокойствие" между двумя сторонами конфликта и "немедленно прекратить огонь". Однако в КНР не стали ясно осуждать нападения ХАМАС на Израиль, который привел к гибели сотен людей. В заявлении говорится лишь о том, что "основным выходом из конфликта является реализация решения о создании двух государств и о создании независимого палестинского государства".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле. СМИ указывают на множество жертв.
Также "Комментарии" писали о бывшем министре иностранных дел Павле Климкине, который назвал важный вывод для Украины из-за событий в Израиле.
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