В США разочарованы позицией Китая по нападению на Израиль

Посетивший Китай лидер делегации американских сенаторов Чак Шумер выразил "разочарование" реакцией Пекина на военный конфликт между ХАМАС и Израилем. Шумер подчеркнул, что Китай "не проявил никакой симпатии" к Израилю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Сенатор Чак Шумер. Фото из открытых источников

Во время встречи американских чиновников с министром иностранных дел Китая Ван И, Чак Шумер раскритиковал позицию КНР по нападению ХАМАС на Израиль.

"События, происходящие в Израиле за последние несколько дней, ужасающие. Я призываю вас и китайский народ стоять вместе с израильским народом и осуждать эти нападения", — сказал Шумер.

Американский политик заявил, что разочарован позицией Китая.

"Откровенно говоря, я был очень разочарован заявлением МИД Китая, который не проявил сочувствия или поддержки Израиля в эти трудные времена", — добавил Чак Шумер.

Напомним, что в воскресенье Китай отреагировал на происходящее в Израиле и призвал проявить "спокойствие" между двумя сторонами конфликта и "немедленно прекратить огонь". Однако в КНР не стали ясно осуждать нападения ХАМАС на Израиль, который привел к гибели сотен людей. В заявлении говорится лишь о том, что "основным выходом из конфликта является реализация решения о создании двух государств и о создании независимого палестинского государства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ХАМАС расстрелял людей на фестивале в Израиле. СМИ указывают на множество жертв.

Также "Комментарии" писали о бывшем министре иностранных дел Павле Климкине, который назвал важный вывод для Украины из-за событий в Израиле.