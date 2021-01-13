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В США ребенок подорвался на гранате, купленной в магазине

Сейчас полиция занимается поиском людей, которые также приобрели гранаты в этом магазине

сегодня, 09:02
Автор:

Мокрик Анастасия

В штате Вирджиния, на юго-востоке США, в результате взрыва гранаты погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте ATF Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

В США ребенок подорвался на гранате, купленной в магазине

Никто не могу предположить, что граната окажется действующей - фото: из открытых источников

Предположительно, подросток приобрел её в антикварном магазине Fancy Flea Antique, что расположен в Северной Каролине. Покупка была совершена в июне 2020 года. По информации источника, граната, которую приобрел мальчик, использовалась во времена Второй мировой войны. Однако этот взрывчатый боеприпас считался химически неактивным.

После случившегося следователи предположили, что подобные гранаты, проданные другим покупателям, также могут взорваться. В связи с этим, всех, кто покупал этот же предмет в том антикварном магазине, попросили отозваться и сдать на проверку гранаты, чтобы избежать очередной трагедии. Известно также, что после смерти ребенка никакого ответа из магазина, где ему продали гранаты, так и не поступило.

К слову, В Северной Каролине это уже не первый случай, когда граната, считающаяся инертной, оказалась действующей. Так, в 2019 году в комиссионном магазине, в комоде было обнаружено взрывчатый боеприпас. Нашедший его мужчина сразу же вынес комод из здания и вызвал полицию. К счастью, благодаря своевременному обнаружению опасного предмета, обошлось без жертв.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в России школьник выпрыгнул из окна школы, пытаясь повторить действия героя из аниме, а также о том, что в одной из индийских больниц произошел сильный пожар, в результате которого погибли 10 новорожденных детей



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Источник: https://www.atf.gov/news/pr/atf-continues-search-grenades-sold-antique-mall-shallotte
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