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Главная Новости Мир Россия В Санкт-Петербурге школьник выпрыгнул из окна школы, пытаясь повторить действия героя из аниме
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В Санкт-Петербурге школьник выпрыгнул из окна школы, пытаясь повторить действия героя из аниме

В Питере школьник выпрыгнул из окна школы, подражая своему любимому герою из аниме

сегодня, 13:45
Автор:

Мокрик Анастасия

В Санкт-Петербурге в одном из учебных заведений произошло ЧП. Из окна четвертого этажа школы №640 выпрыгнул ученик шестого класса. Всё это произошло на глазах других детей.  Об этом информирует сайт Readovka.

В Санкт-Петербурге школьник выпрыгнул из окна школы, пытаясь повторить действия героя из аниме

В одной из школ Санкт-Петербурга ребенок выпрыгнул с 4 этажа - фото: из открытых источников

Одноклассники мальчика рассказали, что перед тем, как совершить прыжок, он надел на себя галстук красного цвета. Затем школьник открыл окно и выпрыгнул головой вниз. По предварительной информации, шестиклассник собирался таким образом повторить действия персонажа из аниме "Тетрадь смерти". Один из героев этого сериала также носил красный галстук. 

Как выяснилось, сверстники ребенка долгое время отговаривали его от этой идеи. Некоторые даже держали его за ноги, чтобы он не выпрыгнул. Однако он всё же смог совершить задуманное. После случившегося на место происшествия прибыла скорая, реанимация и полиция. К счастью, мальчик чудом остался жив, получив несколько серьезных травм. Медики сообщили, что состояние ребенка в норме. Но, при этом, они отметили, что изначально школьник не мог вспомнить своё имя.

Действия сотрудников школы будут оценены прокуратурой. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе городской прокуратуры говорится о том, что все меры реагирования будут приняты после завершения проверки. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в одной из индийских больниц в специальном отделении по уходу за новорожденными вспыхнул пожар, в результате которого погибли 10 детей, а также сообщал о том, что в Дании для детей сняли мультфильм про человека с самым длинным пенисом в мире.


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Источник: https://readovka.ru/news/67469
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