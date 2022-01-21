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В США репортера сбила машина во время прямого эфира (ВИДЕО)

В Западной Виржинии журналистку сбил внедорожник

сегодня, 17:01
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки журналистку сбил автомобиль во время эфира. Об этом пишет издание People. 

В США репортера сбила машина во время прямого эфира (ВИДЕО)

Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 19 января в американском штате Западная Вирджиния. Сообщается, что во время репортажа о прорыве водопровода на журналистку наехал водитель легковушки. 

На видео можно увидеть, как во время эфира большой внедорожник сбил женщину со спины. После происшествия журналистка поднялась на ноги, закрепила камеру обратно на штатив и поговорив с водителем, продолжила вести репортаж. 

"Я думала, что нахожусь в безопасном месте, но очевидно, что нам, возможно, придется немного переместить камеру", – сказала женщина перед тем, как продолжить вещание. 

Репортер отметила, что с ней всё в порядке. 

После инцидента видеоролик стал вирусным, и журналистка получила несколько сообщений в социальной сети от зрителей, которые были обеспокоены её состоянием. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что компания Netsle была вынуждена снять часть своей продукции с полок магазинов в Индии после того, как в Сети раскритиковали новую упаковку шоколадных батончиков. Дело в том, что на неё были изображены индуистские боги. Ассортимент вызвал опасения, что на обертки будут нечаянно наступать, после того как они окунуться выброшенными. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космический аппарат ОАЭ прислал новые фотографии Красной планеты. На них можно увидеть несколько марсианских достопримечательностей, в том числе и самый большой в Солнечной системе вулкан. Его высота превышает два десятка километров. 


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Источник: https://people.com/human-interest/reporter-struck-by-car-middle-of-broadcast-keeps-reporting/
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