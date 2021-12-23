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В Турции на территории завода прогремел взрыв: есть пострадавшие

В промышленной зоне турецкого города Османие раздался взрыв на заводе

сегодня, 12:25
Автор:

Денис Подставной
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На заводе в Турции прогремел взрыв. Об этом пишет издание CNN Türk.

В Турции на территории завода прогремел взрыв: есть пострадавшие

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в промышленной зоне турецкого города Османие, который расположен на юге страны. Сообщается, что на предприятии, которое занимается переработкой вторсырья раздался взрыв. 

Согласно предварительной информации, в результате происшествия ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере шесть человек. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. В настоящий момент они находятся в государственной больнице Османие, где им оказывают медицинскую помощь. 

Причина взрыва пока неизвестна. Она будет установлена после проведения расследования. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше за одни сутки погибло двое граждан Украины. Двое мужчин погибли во время разных ДТП. Одно из них произошло в Лодзинском воеводстве. Там легковушка врезалась в охранный экран на автодороге, а потом столкнулась с другим автомобилем. В результате инцидента погиб 43-летний украинец. Второе происшествие случилось в Западно-Поморском воеводстве. Там легковушка с украинцем врезалась в дерево. 50-летний погиб от полученных травм. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Полинезии началось извержение вулкана. Вулкан выбросил в воздух огромное облако газа. По мнению специалистов, газ и пыль могут смешаться с водой в атмосфере и тогда, это приведет к выпадению кислотных осадков. Кислотные дожди могут навредить здоровью человека. Сообщается, что у пострадавших может наблюдаться зуд, раздражение кожи и ухудшение зрения. 




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Источник: https://www.cnnturk.com/turkiye/geri-donusum-fabrikasinda-patlama-6-yarali
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