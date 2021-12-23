В Турции на территории завода прогремел взрыв: есть пострадавшие

На заводе в Турции прогремел взрыв. Об этом пишет издание CNN Türk.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в промышленной зоне турецкого города Османие, который расположен на юге страны. Сообщается, что на предприятии, которое занимается переработкой вторсырья раздался взрыв.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере шесть человек. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. В настоящий момент они находятся в государственной больнице Османие, где им оказывают медицинскую помощь.

Причина взрыва пока неизвестна. Она будет установлена после проведения расследования.

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