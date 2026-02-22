logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США сделали новое заявление о встрече Зеленского и Путина: назвали сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

В США сделали новое заявление о встрече Зеленского и Путина: назвали сроки

Стив Виткофф заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в течение трех недель с участием Трампа.

22 февраля 2026, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о возможности проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным уже в ближайшие три недели. Кроме того, к встрече Зеленского и Путина может присоединиться Дональд Трамп.

В США сделали новое заявление о встрече Зеленского и Путина: назвали сроки

Встреча Зеленского и Путина. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в интервью Fox News рассказал о возможности встречи Зеленского и Путина. По его словам, американская сторона работает над предложениями, которые могли бы сблизить позиции Киева и Москвы, в том числе по вопросу встречи обоих лидеров стран.

"Мы с Джаредом Кушнером надеемся, что вынесенные на стол предложения объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента Трампа. Посмотрим", — сказал Виткофф.

Однако Виткофф добавил, что Трамп не будет участвовать в переговорах, если не увидит реальных шансов приближения окончания войны.

"У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", — сказал Виткофф о Трампе.

Спецпредставитель Трампа охарактеризовал войну в Украине как "бессмысленную" и подчеркнул, что ключевым препятствием остается "территориальный вопрос". По его словам, он уже восемь раз встречался с Путиным, чтобы понять позиции Кремля для окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев резко ответил Зеленскому на его слова о Путине.

Также "Комментарии" писали о встрече Зеленского и Путина. Как может решиться территориальный вопрос.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/video/6389705492112
Теги:

Новости

Все новости