В США сделали новое заявление о встрече Зеленского и Путина: назвали сроки

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о возможности проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным уже в ближайшие три недели. Кроме того, к встрече Зеленского и Путина может присоединиться Дональд Трамп.

Встреча Зеленского и Путина. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в интервью Fox News рассказал о возможности встречи Зеленского и Путина. По его словам, американская сторона работает над предложениями, которые могли бы сблизить позиции Киева и Москвы, в том числе по вопросу встречи обоих лидеров стран.

"Мы с Джаредом Кушнером надеемся, что вынесенные на стол предложения объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента Трампа. Посмотрим", — сказал Виткофф.

Однако Виткофф добавил, что Трамп не будет участвовать в переговорах, если не увидит реальных шансов приближения окончания войны.

"У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", — сказал Виткофф о Трампе.

Спецпредставитель Трампа охарактеризовал войну в Украине как "бессмысленную" и подчеркнул, что ключевым препятствием остается "территориальный вопрос". По его словам, он уже восемь раз встречался с Путиным, чтобы понять позиции Кремля для окончания войны.

