У США зробили нову заяву про зустріч Зеленського і Путіна: назвали терміни

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про можливість проведення зустрічі між президентом України Володимир Зеленський та главою Кремля Володимир Путін вже у найближчі три тижні. Крім того, до зустрічі Зеленського та Путіна може долучитися Дональд Трамп.

Зустріч Зеленського та Путіна. Фото з відкритих джерел

Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News розповів про можливість зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, американська сторона працює над пропозиціями, які могли б зблизити позиції Києва та Москви, зокрема й щодо питання зустрічі обох лідерів країн.

"Ми з Джаредом Кушнером сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента Трампа. Подивимося", — сказав Віткофф.

Однак Віткофф додав, що Трамп не братиме участі у переговорах, якщо не бачитиме реальних шансів наближення закінчення війни.

"У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", — сказав Віткофф про Трампа.

Спецпредставник Трампа охарактеризував війну в Україні як "безглузду" та підкреслив, що ключовою перешкодою залишається "територіальне питання". За його словами, він уже вісім разів зустрічався з Путіним, щоб зрозуміти позиції Кремля щодо закінчення війни.

