В США сделали новое заявление о вторжении России в Украину: "может произойти в любой момент"

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказал мнение, что РФ может начать вторгаться в Украину в любое время, в том числе в период проведения зимних Олимпийских игр. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Reuters.

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

По словам госсекретаря США, государство продолжает сокращать количество работников посольства Америки в Украине. К тому же, Блинкен снова повторил призыв Госдепа к гражданам Штатов незамедлительно покинуть территорию нашей страны.

Блинкен отметил, что в Вашингтоне "продолжают наблюдать за очень тревожными признаками российского обострения". В том числе, к украинской границе перебрасывают все больше новых вооруженных сил.

"Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания, это включает период во время Олимпийский игр", — заявил глава Госдепа США.

Отметим, что зимняя Олимпиада будет длиться в Пекине до 20 февраля.

Напомним, что накануне американский президент Джо Байден посоветовал гражданам Штатов, которые пребывают в Украине, серьезно отнестись к предупреждениям властей об угрозе вторжения на территорию нашей страны. Президент Америки добавил, что говоря о российской армии, речь идет об одной из самых сильных армий, а не о террористической организации. Также Глава Белого дома заявил, что США не будет отправлять свое войско в Украину, поскольку это может привести к началу мировой войны.

Ранее в материале портала "Комментарии" - украинцы оценили вероятность вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

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