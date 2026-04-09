В США сделали новое заявление по выходу из НАТО: как объяснили

Сенатор-республиканец штата Юта Майк Ли заявил, что Вашингтон должен пересмотреть свое членство в НАТО. По его словам, Альянс больше не отвечает современным вызовам безопасности, а Европа должна защищать себя самостоятельно.

Майк Ли прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа по поводу роли НАТО и участия Соединенных Штатов в военном союзе. По словам Ли, существовавшие на момент создания НАТО после Второй мировой войны угрозы в настоящее время существенно изменились.

"Наш выход из НАТО назревал давно. НАТО исчерпало себя. Существовавшие на момент его создания угрозы через 76 лет уже не актуальны. В течение десятилетий Европа возлагалась на американских налогоплательщиков в вопросах своей безопасности, зато предлагала слишком мало", — написал Ли в социальной сети X.

Политик также напомнил, что в прошлом году представил законопроект, предусматривающий возможность пересмотра участия США в НАТО.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте воздержался от прямого ответа на вопрос, действительно ли президент Трамп рассматривает возможность выхода США из организации. После встречи с американским лидером он заявил, что переговоры прошли в дружеской атмосфере и выразил уважение к лидерству Трампа.

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social подверг резкой критике союзников по НАТО. Американский лидер заявил, что альянс якобы не поддержал США тогда, когда это было необходимо. Речь идет, в частности, о нежелании стран НАТО присоединяться к военной операции США и Израиля против Ирана.

Несмотря на заявления Трампа, для выхода США из НАТО необходимо решение Конгресса.

