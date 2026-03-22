logo

BTC/USD

69150

ETH/USD

2113

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США сделали новое заявление по заключению мирного соглашения: детали после переговоров с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

В США сделали новое заявление по заключению мирного соглашения: детали после переговоров с Украиной

Делегации США и Украины провели переговоры во Флориде по мирному соглашению.

22 марта 2026, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представители США и Украины провели переговоры в штате Флорида, посвященные подготовке возможного всеобъемлющего мирного соглашения об окончании войны с Россией. Стороны обсудили ключевые спорные вопросы и пути их урегулирования, чтобы подойти к потенциальному окончанию военного конфликта.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Специальный представитель президента США Стив Виткофф в соцсети X рассказал о результатах первого дня встреч. По его словам, переговоры проходили в конструктивной атмосфере и были сосредоточены на конкретных шагах по продвижению переговорного процесса.

"Сегодня во Флориде делегации провели конструктивные переговоры, направленные на сужение круга нерешенных вопросов и поиск путей для достижения всеобъемлющего мирного соглашения", — заявил Виткофф.

В Вашингтоне подчеркнули, что переговорный процесс имеет важное значение не только для двусторонних отношений, но и для более широкой глобальной стабильности.

По итогам первого дня переговоров украинская делегация проинформировала о результатах президента Владимира Зеленского. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил американскую сторону за поддержку и сообщил, что консультации продолжатся.

В украинскую делегацию также вошли Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица. Американскую сторону кроме Виткоффа представляли Джаред Кушнер, а также советники Белого дома и Государственного департамента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, когда продолжатся мирные переговоры с Украиной.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев верят, что переговоры дадут мир.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/SEPeaceMissions/status/2035436792443175395
Теги:

Новости

Все новости