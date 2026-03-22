В США сделали новое заявление по заключению мирного соглашения: детали после переговоров с Украиной

Представители США и Украины провели переговоры в штате Флорида, посвященные подготовке возможного всеобъемлющего мирного соглашения об окончании войны с Россией. Стороны обсудили ключевые спорные вопросы и пути их урегулирования, чтобы подойти к потенциальному окончанию военного конфликта.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Специальный представитель президента США Стив Виткофф в соцсети X рассказал о результатах первого дня встреч. По его словам, переговоры проходили в конструктивной атмосфере и были сосредоточены на конкретных шагах по продвижению переговорного процесса.

"Сегодня во Флориде делегации провели конструктивные переговоры, направленные на сужение круга нерешенных вопросов и поиск путей для достижения всеобъемлющего мирного соглашения", — заявил Виткофф.

В Вашингтоне подчеркнули, что переговорный процесс имеет важное значение не только для двусторонних отношений, но и для более широкой глобальной стабильности.

По итогам первого дня переговоров украинская делегация проинформировала о результатах президента Владимира Зеленского. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил американскую сторону за поддержку и сообщил, что консультации продолжатся.

В украинскую делегацию также вошли Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица. Американскую сторону кроме Виткоффа представляли Джаред Кушнер, а также советники Белого дома и Государственного департамента США.

