logo_ukra

BTC/USD

69150

ETH/USD

2113

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США зробили нову заяву щодо укладання мирної угоди: деталі після переговорів з Україною
НОВИНИ

У США зробили нову заяву щодо укладання мирної угоди: деталі після переговорів з Україною

Делегації США та України провели переговори у Флориді щодо мирної угоди.

22 березня 2026, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представники США та України провели переговори у штаті Флорида, присвячені підготовці можливої всеосяжної мирної угоди щодо закінчення війни з Росією. Сторони обговорили ключові спірні питання та шляхи їх врегулювання, щоб наблизитися до потенційного закінчення військового конфлікту.

Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X розповів про результати першого дня зустрічей. За його словами, переговори проходили у конструктивній атмосфері та були зосереджені на конкретних кроках для просування переговорного процесу.

"Сьогодні у Флориді делегації провели конструктивні переговори, спрямовані на звуження кола невирішених питань і пошук шляхів для досягнення всеосяжної мирної угоди", — заявив Віткофф.

У Вашингтоні наголосили, що переговорний процес має важливе значення не лише для двосторонніх відносин, а й для ширшої глобальної стабільності. 

За підсумками першого дня перемовин українська делегація поінформувала про результати президента Володимира Зеленського. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров подякував американській стороні за підтримку та повідомив, що консультації продовжаться. 

До української делегації також увійшли Давид Арахамія, Кирило Буданов та Сергій Кислиця. Американську сторону, крім Віткоффа, представляли Джаред Кушнер, а також радники Білого дому та Державного департаменту США.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/SEPeaceMissions/status/2035436792443175395
Теги:

Новини

Всі новини