У Кремлі відповіли, коли продовжаться мирні переговори з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори щодо завершення війни між Росією та Україною наразі перебувають на паузі, однак вона має "ситуативний" характер. За його словами, вони продовжаться, коли США буде виділяти більше часу на війну в Україні.

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання щодо відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ, адже раніше речник Кремля стверджував, що вони на паузі. За його словами, Москва очікує відновлення тристоронніх переговорів після того, як сторони узгодять свої графіки. Як вказує Пєсков, насамперед, це стосується участі США.

"Це така ситуативна пауза зі зрозумілих причин, тому щойно буде можливість, як тільки будуть узгоджені графіки всіх трьох сторін, насамперед графіки наших американських посередників, коли вони зможуть більше уваги приділити українським справам, сподіваємося, що ця пауза буде перервана і ми зможемо провести черговий раунд тристоронніх переговорів", — сказав Пєсков.

Крім цього, Пєсков прокоментував ситуацію з атаками безпілотників у Чорному морі. Представник Путіна заявив, що російські військові нібито "роблять усе можливе", щоб усунути загрозу для енергетичної інфраструктури.

