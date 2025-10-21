logo

В США шокировали заявлением о передаче Украине замороженных активов РФ: что известно
В США шокировали заявлением о передаче Украине замороженных активов РФ: что известно

Вашингтон убежден, что это решение может угрожать стабильности рынка.

21 октября 2025, 08:20
Автор:
Клименко Елена

Соединенные Штаты выступают против инициативы Европейского Союза по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины в рамках "Группы семи" (G7), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В США шокировали заявлением о передаче Украине замороженных активов РФ: что известно

Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, американские представители во время неофициальных переговоров на заседании Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе заявили европейским коллегам, что не присоединятся к этой инициативе.

Один из источников уточнил, что США отказались из-за возможных рисков для стабильности финансовых рынков, другой подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не готовы брать на себя соответствующие обязательства.

Как отмечает Bloomberg, эта позиция США стала ударом для ЕС, пытавшегося объединить страны G7 вокруг плана использования замороженных активов центральных банков России для привлечения кредитов до 140 млрд. евро (приблизительно 160 млрд. долларов) в поддержку Украины. Европейская комиссия работает над разработкой детального механизма, однако его обнародуют только после одобрения лидерами ЕС, которое ожидается на саммите в Брюсселе в конце этой недели.

В Европе с разочарованием восприняли отказ США, особенно на фоне того, что ранее администрация Трампа призвала к более активному использованию российских средств. Хотя объем замороженных активов, хранящихся в США, незначителен, поддержка Вашингтона могла бы служить важным сигналом для других стран.

В рамках G7 Великобритания и Канада поддерживают инициативу ЕС, в то время как Япония, по данным источников, занимает более осторожную позицию, подобную США.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что страна рассмотрит возможность поддержки 19-го пакета санкций ЕС против России при условии, что Европейская комиссия найдет решение для стабилизации цен на электроэнергию в Европе и адаптирует климатические цели в соответствии с потребностями промышленного сектора.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-20/us-is-stalling-on-g-7-plan-to-expand-use-of-russian-assets?srnd=phx-politics
