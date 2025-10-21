У США шокували заявою про передачу Україні заморожених активів РФ: що відомо

Сполучені Штати виступають проти ініціативи Європейського Союзу щодо розширеного використання заморожених російських активів для підтримки України в рамках "Групи семи" (G7), повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, американські представники під час неофіційних переговорів на засіданні Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня заявили європейським колегам, що наразі не приєднаються до цієї ініціативи.

Одне із джерел уточнило, що США відмовилися через можливі ризики для стабільності фінансових ринків, інше ж наголосило, що Сполучені Штати поки не готові брати на себе відповідні зобов’язання.

Як зазначає Bloomberg, ця позиція США стала ударом для ЄС, який намагався об’єднати країни G7 навколо плану використання заморожених активів центральних банків Росії для залучення кредитів до 140 млрд євро (приблизно 160 млрд доларів) на підтримку України. Європейська комісія наразі працює над розробкою детального механізму, проте його оприлюднять лише після схвалення лідерами ЄС, яке очікується на саміті у Брюсселі наприкінці цього тижня.

У Європі з розчаруванням сприйняли відмову США, особливо на тлі того, що раніше адміністрація Трампа закликала до активнішого використання російських коштів. Хоча обсяг заморожених активів, що зберігаються в США, є незначним, підтримка Вашингтону могла б слугувати важливим сигналом для інших країн.

У межах G7 Великобританія та Канада підтримують ініціативу ЄС, тоді як Японія, за даними джерел, займає більш обережну позицію, подібну до США.

