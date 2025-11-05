В США состоялись первые крупные выборы второго срока Трампа: кто триумфует

В штабе Демократической партии ликуют. Ведь во вторник их кандидаты одержали победу на первых крупных выборах после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Сработала ставка на новое поколение лидеров. Партия получила важный импульс накануне выборов в Конгресс в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в Нью-Йорке Зохран Мамдани, 34-летний демократический социалист, победил на выборах мэра, завершив стремительный и маловероятный взлет от анонимного законодателя штата до одной из самых заметных демократических фигур страны. А в Вирджинии и Нью-Джерси умеренные демократы 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл победили на выборах губернаторов с большим отрывом, соответственно.

"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. И если есть какой-то способ напугать деспота, то это путем демонтажа тех самых условий, которые позволили ему накопить власть", – сказал Мамдани перед шумной толпой сторонников.

"Поэтому, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что ты смотришь, у меня есть для тебя два слова: сделай громче", – добавил он.

Журналисты отмечают, выборы во вторник стали барометром того, как американцы реагируют на бурные девять месяцев пребывания Трампа на посту президента. Гонка также послужила испытанием различных сценариев предвыборной кампании Демократической партии в преддверии 2026 года, когда партия не имеет доступа к власти в Вашингтоне и все еще пытается найти выход из политического тупика.

