В США совершена атака на Капитолий, есть жертвы

По сообщениям очевидцев ранен офицер полиции. Здание Капитолия оцеплено, внутри слышна стрельба.

Капитолий (фото из открытых источников)

2 апреля неизвестный̆ попытался протаранить на своем автомобиле ограду Капитолия. В результате нападения несколько человек погибли и получили ранения. А на записях с камер наблюдения видно, что на носилках увозят пострадавших. На данный момент полицией введен режим полной изоляции. Очевидцы подтверждают наличие как минимум трех жертв нападения, однако их может оказаться намного больше. Также очевидцы сообщили о том. Что нападавший уже задержан сотрудниками полиции, передает BBC.

Официального комментария по произошедшему инциденту пока нет, также ничего не сообщается о личности нападавшего и его мотивах.

Напомним, шестого января этого года сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест. Данную информацию передает CNN. Еще днем американцы, которые пришли на акцию протеста, начали рушить барьеры, установленные по периметру Капитолия. Граждане прибегали и к дракам с полицией. Часть людей вела себя очень агрессивно. Некоторые называли правоохранителей "предателями" за то, что они выполняют свою работу. Офицерам полиции было разрешено использовать перечные баллончики. Впоследствии правозащитники сообщили, что несколько демонстрантов попали в здание.

Правоохранителям пришлось эвакуировать из Капитолия вице-президента Майка Пенса , который принимал участие в подсчете голосов. Некоторые граждане обращались в полицию и говорили, что у здания Капитолия есть несколько подозрительных и опасных устройств.

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