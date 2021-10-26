В США Украину назвали очень рискованной для путешествий: что означает такое решение

Американская организация, которая контролирует и отвечает за профилактику заболеваний (CDC), разместила нашу страну в самой высокой категории риска во время путешествий во время вспышки коронавирусной болезни, ее распространения и сдерживания. Об этом информирует телеканал CNN .

В США решили, что Украина должна входить в список государств с очень высоким уровнем риска для путешествий (фото из открытых источников)

Именно поэтому наша страна, которая по площади является второй крупнейшей европейской страной, переместилась с уровня "высокий" уровень риска для путешествий во время пандемии в высшую категорию – "очень высокий" уровень риска.

Также сюда на прошлой неделе переместили город-государство Сингапур.

Летом всего за одну неделю августа к очень высокому уровню риска было перемещено 16 разных государств и направлений по всему миру во время большого роста и распространения статистики болезни, в частности, на мутированную версию коронавируса Дельта.

В критериях этого американского центра отмечено, что самая высокая категория этого уровня применяется при ситуации, когда за последние 28 дней регистрируется более 500 случаев болезни на 100 тысяч жителей.

Сейчас к "очень высокому" уровню американцы переместили кроме Украины такие страны как Австрия, Багамские острова, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Великобритания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Китае снова фиксируют вспышку коронавируса в нескольких регионах. В течение последней недели в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса среди населения. Более ста новых случаев регистрируют медицинские работники в 11 провинциях и столице. По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фена, медики опасаются, что вспышка распространится и будет больше инфицирована, поэтому вводятся новые усиленные ограничения.

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