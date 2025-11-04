В США умер один из самых влиятельных политиков

Дик Чейни, самый влиятельный современный вице-президент Америки и главный архитектор "войны с террором", помогший втянуть страну в злополучную войну в Ираке, основываясь на ошибочных предположениях, умер, согласно заявлению его семьи. Ему было 84 года, передает CNN .

В возрасте 84 лет скончался бывший вице-президент США Дик Чейни

"Его любимая жена Линн, с которой он прожил 61 год, его дочери Лиз и Мэри, а также другие члены семьи были с ним, когда он умер", – сообщила семья, добавив, что он умер из-за осложнений, вызванных пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Дик Чейни был прекрасным и добрым человеком, который научил своих детей и внуков любить нашу страну, жить мужественной, честной, любовной, более доброй жизнью и заниматься нахлыстовой рыбалкой", – добавила семья.

"Мы безгранично благодарны Дику Чейни за все, что он сделал для нашей страны. И мы безгранично благословлены тем, что любили и были любимы этим благородным человеком-великаном".

46-й вице-президент, служивший вместе с президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим в течение двух сроков с 2001 по 2009 год, в течение десятилетий был влиятельной и поляризующей фигурой в Вашингтоне. Однако в последние годы своего правления Чейни, все еще будучи жестким консерватором, несмотря на это, был в значительной степени изолирован от своей партии из-за своей резкой критики президента Дональда Трампа, которого он назвал "трусом" и наибольшей угрозой для республики.

Ироническим завершением своей многогранной политической карьеры стало то, что на президентских выборах 2024 года он отдал свой последний голос за либерал-демократку и коллегу по клубу вице-президента Камалу Гаррис, что отражает, как популистская Республиканская партия отвернулась от его традиционного консерватизма.

Чейни был в Белом доме, когда президент был вне города, в это ясное утро 11 сентября 2001 года. В тот ужасный момент, когда второй угнанный самолет врезался во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, он сказал, что стал другим человеком, полным решимости отомстить за организованные Аль-Каидой нападения и усилить власть США на всем Ближнем Востоке с помощью неоконсервативной доктрины изменения.

"В тот момент вы знали, что это был умышленный акт. Это был террористический акт", – вспоминал он тот день в интервью Джону Кингу из CNN в 2002 году.

Чейни вспоминал в более поздние годы, как эти нападения оставили в нем непреодолимое чувство ответственности за то, чтобы подобное нападение на родину никогда больше не повторилось. Однако представление о том, что он был единственной движущей силой войны с терроризмом и вторжения США в Ирак и Афганистан, обманчиво.

Современные и исторические отчеты о деятельности администрации показывают, что Буш был собственным самопровозглашенным "Тем, кто принимает решение".

Теракты 11 сентября развязали войну США в Афганистане с целью свержения Талибана, скрывавшего Аль-Каиду, хотя лидер террористической группы Осама бен Ладен скрылся. Вскоре Чейни агитировал за расширение наступления США на Ирак и его лидера Саддама Хусейна, войска которого он помог изгнать из Кувейта во время первой войны в Персидском заливе в качестве руководителя Пентагона при президенте Джордже Буше-старшем.

До конца своей жизни Чейни не выражал никакого сожаления, будучи уверенным, что он лишь сделал то, что было необходимо, чтобы ответить на беспрецедентное нападение на материковую часть США, в результате которого погибли почти 2800 человек и это привело к почти двум десятилетиям иностранных войн, разделивших страну и изменившую ее политику.

Однако в последние годы своего пребывания в должности Чейни стал ожесточенным критиком человека, который имел еще более широкое видение полномочий президента, чем он сам – Трампа. Чейни поддерживал Трампа в 2016 году, несмотря на его критику внешней политики Буша-Чейни и превращение партии Рейгана в популистскую, националистическую Республиканскую партию. Но окончание первого срока президента, когда его отказ признать свое поражение на выборах 2020 года привел к восстанию 6 января, заставило Чейни высказаться, причем в редкой публичной манере.

"За 246-летнюю историю нашей страны не было человека, который бы представлял большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп", – сказал Чейни.

"Он трус. Настоящий мужчина не врал бы своим поклонникам. Он проиграл выборы и проиграл с большим отрывом. Я знаю это. Он это знает, и в глубине души, я думаю, большинство республиканцев это знают".

Чейни продолжал критиковать Трампа в последующие годы и даже поддержал тогдашнюю вице-президента Камалу Харрис, демократку и оппонентку Трампа на президентских выборах 2024 года. Он сказал, что проголосует за Харрис из-за "обязанности ставить страну выше партийности, чтобы защитить нашу Конституцию". Чейни отметил свое пренебрежение к Трампу в то время и предупредил, что ему "больше никогда нельзя будет доверить власть", хотя Трамп выиграл президентские выборы через пару месяцев.

