У США помер один з найвпливовіших політиків

Дік Чейні, найвпливовіший сучасний віцепрезидент Америки та головний архітектор "війни з терором", який допоміг втягнути країну у злощасну війну в Іраку, ґрунтуючись на помилкових припущеннях, помер, згідно із заявою його родини. Йому було 84 роки, передає CNN.

"Його кохана дружина Лінн, з якою він прожив 61 рік, його доньки Ліз і Мері, а також інші члени родини були з ним, коли він помер", – повідомила родина, додавши, що він помер через ускладнення, спричинені пневмонією та серцево-судинними захворюваннями.

"Дік Чейні був чудовою та доброю людиною, яка навчила своїх дітей та онуків любити нашу країну, жити мужнім, чесним, любовним, добрішим життям та займатися нахлистовою риболовлею", – додала родина.

"Ми безмежно вдячні Діку Чейні за все, що він зробив для нашої країни. І ми безмежно благословенні тим, що любили і були кохані цією благородною людиною-велетнем".

46-й віцепрезидент, який служив разом із президентом-республіканцем Джорджем Бушем-молодшим протягом двох термінів з 2001 по 2009 рік, протягом десятиліть був впливовою та поляризуючою фігурою у Вашингтоні. Однак в останні роки свого правління Чейні, все ще будучи жорстким консерватором, попри це був значною мірою ізольований від своєї партії через свою різку критику президента Дональда Трампа, якого він назвав "боягузом" та найбільшою загрозою для республіки.

Іронічним завершенням своєї багатогранної політичної кар'єри стало те, що на президентських виборах 2024 року він віддав свій останній голос за ліберал-демократку та колегу по клубу віцепрезидента Камалу Гарріс, що відображає те, як популістська Республіканська партія відвернулася від його традиційного консерватизму.

Чейні був у Білому домі, коли президент був поза містом, того ясного ранку 11 вересня 2001 року. У ту жахливу мить, коли другий викрадений літак врізався у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, він сказав, що став іншою людиною, сповненою рішучості помститися за організовані Аль-Каїдою напади та посилити владу США на всьому Близькому Сході за допомогою неоконсервативної доктрини зміни режимів та превентивної війни.

"У той момент ви знали, що це був навмисний акт. Це був терористичний акт", – згадував він той день в інтерв’ю Джону Кінгу з CNN у 2002 році.

Чейні згадував у пізніші роки, як ці напади залишили в ньому непереборне почуття відповідальності за те, щоб подібний напад на батьківщину ніколи більше не повторився. Однак уявлення про те, що він був єдиною рушійною силою війни з тероризмом та вторгнення США в Ірак та Афганістан, є оманливим.

Сучасні та історичні звіти про діяльність адміністрації показують, що Буш був власним самопроголошеним "Тим, хто приймає рішення".





Теракти 11 вересня розв'язали війну США в Афганістані з метою повалення Талібану, який приховував Аль-Каїду, хоча лідер терористичної групи Осама бен Ладен втік. Невдовзі Чейні агітував за розширення наступу США на Ірак та його лідера Саддама Хусейна, війська якого він допоміг вигнати з Кувейту під час першої війни в Перській затоці як керівник Пентагону за президента Джорджа Буша-старшого.

До кінця свого життя Чейні не висловлював жодного жалю, будучи впевненим, що він лише зробив те, що було необхідно, щоб відповісти на безпрецедентний напад на материкову частину США, в результаті якого загинуло майже 2800 людей і це призвело до майже двох десятиліть іноземних воєн, які розділили країну та змінили її політику.

Однак в останні роки свого перебування на посаді Чейні став запеклим критиком людини, яка мала ще ширше бачення повноважень президента, ніж він сам – Трампа. Чейні підтримував Трампа у 2016 році, незважаючи на його критику зовнішньої політики Буша-Чейні та перетворення партії Рейгана на популістську, націоналістичну Республіканську партію. ​​Але закінчення першого терміну президента, коли його відмова визнати свою поразку на виборах 2020 року призвела до повстання 6 січня, змусило Чейні висловитися, причому у рідкісній публічній манері.

"За 246-річну історію нашої країни не було людини, яка б становила більшу загрозу для нашої республіки, ніж Дональд Трамп", – сказав Чейні.

"Він боягуз. Справжній чоловік не брехав би своїм прихильникам. Він програв вибори, і програв з великим відривом. Я це знаю. Він це знає, і в глибині душі, я думаю, більшість республіканців це знають".

Чейні продовжував критикувати Трампа в наступні роки і навіть підтримав тодішню віцепрезидентку Камалу Гарріс, демократку та опонентку Трампа на президентських виборах 2024 року. Він сказав, що проголосує за Гарріс через "обов'язок ставити країну вище за партійність, щоб захистити нашу Конституцію". Чейні наголосив на своїй зневазі до Трампа на той час і попередив, що йому "більше ніколи не можна буде довірити владу", хоча Трамп виграв президентські вибори через пару місяців.

