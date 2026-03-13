В США унизили Трампа из-за пресмыкания перед Путиным: в чем причина

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал президента Дональда Трампа "щенком" российского диктатора Владимира Путина после того, как Соединенные Штаты официально сняли санкции на российскую нефть во время войны с Ираном. Об этом пишет издание The Independent.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент попытался оправдаться, подчеркнув, что решение носит временный характер.

"Чтобы увеличить глобальный объем существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к уже находящейся в дороге нефти и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству", — заявил он.

Согласно тексту лицензии, Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

В публикации отмечается, что министр финансов США Скотт Бессент выдал Индии временное 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. По его словам, такой шаг имеет ограниченный масштаб и не отразится на доходах России.



