У США принизили Трампа через плазування перед Путіним: у чому причина

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав президента Дональда Трампа "цуценям" російського диктатора Володимира Путіна після того, як Сполучені Штати офіційно зняли санкції на російську нафту під час війни з Іраном. Про це пише видання The Independent.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент спробував виправдатися, наголосивши, що рішення має тимчасовий характер.

"Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду", — заявив міністр фінансів.

Згідно з текстом ліцензії, Мінфін США дозволяє доставку та продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Ліцензія діятиме до півночі 11 квітня за вашингтонським часом.

У публікації наголошується, міністр фінансів США Скотт Бессент видав Індії тимчасовий 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка вже знаходиться у морі. За його словами, такий крок має обмежений масштаб і не вплине на доходи Росії.



