В США успокоили Шойгу, заявив, что «репетиции ядерного удара по России» не было

В Пентагоне считают, что беспокойство России относительно военных учений с участием истребителей командования США и стран-союзников НАТО в Черноморском регионе безосновательны. Ведь об этих учениях было заранее оповещено другие страны. К тому же ни одна из норм международного права не нарушена. Так в Минобороны США прокомментировали опасения главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу о том, что в НАТО уже начали "отрабатывать ядерный удар" по РФ". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Пентагон. Фото: Новынарня

Досталась порция критики от России и Украине. Москва обвинила Киев вместе с Вашингтоном в постоянных провокациях, а также в "безответственном поведении". Среди обвинений в адрес Украины прозвучало то, что Киев систематически получает от США вооружение, а также применяет ударные беспилотники на Донбассе. Министр обороны Сергей Шойгу высказал опасение, что авиация США во время учений отрабатывала применение ядерного оружия против России как с западного, так и восточного направлений.

Помимо сил США и Украины в учениях, которые встревожили Россию, приняли участие ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле опасаются военных учений сил НАТО на территории Украины, потому что таким образом может отрабатываться тактика по силовому варианту урегулирования конфликта на востоке Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с заявлением, что, если Украина попытается вновь пойти в наступление на Донбассе, применяя оружие, то Россия оставляет за собой право на ответ. Последствия могут быть печальными не только для Украины, но и для всей Европы.





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