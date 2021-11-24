logo

BTC/USD

56889.01

ETH/USD

4310.34

LTC/USD

213.32

USD/UAH

27.14

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США успокоили Шойгу, заявив, что «репетиции ядерного удара по России» не было
commentss НОВОСТИ Все новости

В США успокоили Шойгу, заявив, что «репетиции ядерного удара по России» не было

Об учениях НАТО и союзников Альянса было сообщено заблаговременно

сегодня, 09:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Пентагоне считают, что беспокойство России относительно военных учений с участием истребителей командования США и стран-союзников НАТО в Черноморском регионе безосновательны. Ведь об этих учениях было заранее оповещено другие страны. К тому же ни одна из норм международного права не нарушена. Так в Минобороны США прокомментировали опасения главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу о том, что в НАТО уже начали "отрабатывать ядерный удар" по РФ". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

В США успокоили Шойгу, заявив, что «репетиции ядерного удара по России» не было

Пентагон. Фото: Новынарня

Досталась порция критики от России и Украине. Москва обвинила Киев вместе с Вашингтоном в постоянных провокациях, а также в "безответственном поведении". Среди обвинений в адрес Украины прозвучало то, что Киев систематически получает от США вооружение, а также применяет ударные беспилотники на Донбассе. Министр обороны Сергей Шойгу высказал опасение, что авиация США во время учений отрабатывала применение ядерного оружия против России как с западного, так и восточного направлений.

Помимо сил США и Украины в учениях, которые встревожили Россию, приняли участие ВВС Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле опасаются военных учений сил НАТО на территории Украины, потому что таким образом может отрабатываться тактика по силовому варианту урегулирования конфликта на востоке Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с заявлением, что, если Украина попытается вновь пойти в наступление на Донбассе, применяя оружие, то Россия оставляет за собой право на ответ. Последствия могут быть печальными не только для Украины, но и для всей Европы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/pentagon-answered-moscow-on-blaming-to-prepare-nuclear-strike/6325100.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!