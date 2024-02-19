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В США уже намекают, что в Республиканской партии появилось "путинское крыло"

В США обратили внимание, как Трамп отреагировал на смерть российского оппозиционера Навального

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей
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Бывшая представительница Республиканской партии Лиз Чейни предостерегла от "путинского крыла" Республиканской партии после того, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть главного оппозиционера Кремля Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни президента России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

В США уже намекают, что в Республиканской партии появилось "путинское крыло"

Лиз Чейни. Фото из открытых источников

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", – отметила Лиз Чейни.

Реакции президента США Джо Байдена и Трампа на смерть заключенного российского оппозиционера кардинально отличались.

Действующий глава Белого дома в своих комментариях после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов".

Между тем Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в заметке, которую его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Вместо этого он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.

По словам Чейни, когда многие думают о Трампе, который, например, обещает возмездие, то, что Путин сделал с Навальным, "это то, как выглядит возмездие в стране, где лидер не подчиняется верховенству права".

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Источник: https://www.cnn.com/2024/02/18/politics/liz-cheney-navalny-putin-gop-cnntv/index.html
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