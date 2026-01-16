В США уже намекают на 52 штат: на какую страну положили глаз

В Исландии разразился скандал из-за шутки кандидата на пост посла США Билли Лонга, заявившего, что страна якобы должна стать 52-м штатом Америки. Как сообщает The Guardian, эти слова вызвали волну возмущения среди исландцев, а тысячи граждан подписали петицию с требованием отклонить его кандидатуру.

США и Исландия. Фото: из открытых источников

По словам чиновников, во время неформального общения Лонг пошутил, что "Исландия станет 52-м штатом США, а он будет ее губернатором". Эти слова прозвучали накануне встречи высокопоставленных чиновников Гренландии и Дании с представителями Соединенных Штатов, где обсуждались заявления президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией.

Министерство иностранных дел Исландии уже обратилось в посольство США с просьбой предоставить официальные разъяснения. Параллельно в стране появилась петиция, адресованная министерке иностранных дел Катрин Гуннарсдоттир, с призывом не согласовывать кандидатуру Лонга. В документе отмечается, что даже если слова были сказаны в шутку, они оскорбительны для исландского народа, который боролся за свою независимость и традиционно считал США союзником.

После резонанса Билли Лонг публично извинился, заявив, что его комментарии были частью дружеских шуток. По его словам, разговор возник в ответ на шутки о специальном посланнике Трампа по вопросам Гренландии Джеффе Лэндри.

Впрочем, в Исландии подчеркивают, что подобные заявления нельзя игнорировать. Депутат парламента Зигмар Гудмундссон отметил, что аргументы безопасности, которые США используют в отношении Гренландии, касаются и Исландии, учитывая стратегическое расположение обоих островов.

