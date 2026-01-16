У США вже натякають на 52 штат: на яку країну поклали око

В Ісландії спалахнув скандал через жарт кандидата на посаду посла США Біллі Лонга, який заявив, що країна нібито має стати 52-м штатом Америки. Як повідомляє The Guardian, ці слова викликали хвилю обурення серед ісландців, а тисячі громадян уже підписали петицію з вимогою відхилити його кандидатуру.

США та Ісландія. Фото: з відкритих джерел

За словами посадовців, під час неформального спілкування Лонг пожартував, що "Ісландія стане 52-м штатом США, а він буде її губернатором". Ці слова пролунали напередодні зустрічі високопосадовців Гренландії та Данії з представниками Сполучених Штатів, де обговорювалися заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.

Міністерство закордонних справ Ісландії вже звернулося до посольства США з проханням надати офіційні роз’яснення. Паралельно в країні з’явилася петиція, адресована міністерці закордонних справ Катрін Гуннарсдоттір, із закликом не погоджувати кандидатуру Лонга. У документі зазначається, що навіть якщо слова були сказані жартома, вони є образливими для ісландського народу, який виборював свою незалежність і традиційно вважав США союзником.

Після резонансу Біллі Лонг публічно вибачився, заявивши, що його коментарі були частиною дружніх жартів. За його словами, розмова виникла у відповідь на жарти про спеціального посланника Трампа з питань Гренландії Джеффа Лендрі.

Втім, в Ісландії наголошують, що такі заяви не можна ігнорувати. Депутат парламенту Зігмар Гудмундссон зазначив, що аргументи безпеки, які США використовують щодо Гренландії, стосуються й Ісландії, з огляду на стратегічне розташування обох островів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у столиці США відбулася тривала тристороння зустріч за участю представників Сполучених Штатів, Данії та Гренландії. Вона засвідчила, що дискусія щодо можливого контролю над Гренландією переходить у більш серйозний і впорядкований формат. Спочатку заяви американського президента Дональда Трампа сприймалися з недовірою, однак з часом стало очевидно, що його наміри не є жартом. Про це повідомляє Politico.



