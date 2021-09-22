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Главная Новости Мир США В США вдвое увеличилось количество случаев внутреннего терроризма
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В США вдвое увеличилось количество случаев внутреннего терроризма

Сейчас ФБР расследует почти 2,7 тысячи дел по внутреннему терроризму

сегодня, 03:20
Автор:

Ольга Чародий

 США с весны 2020 вдвое увеличилось количество случаев внутреннего терроризма, которые расследуют в ФБР.
Об этом сообщил глава ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Сенате. Накануне Минюст США предупредил, что сторонники концепции превосходства белой расы и те, кто исповедуют эту идеологию — угрожают национальной безопасности. 

В США вдвое увеличилось количество случаев внутреннего терроризма

США (фото из открытых источников)


"Количество дел о терроризме в стране резко возросла", — сказал глава ФБР во время слушаний в сенатском комитете по внутренней безопасности и правительственных вопросов.


Сейчас ФБР расследует почти 2,7 тысячи дел по внутреннему терроризму. Весной 2020 таких было не более тысячи. "Чтобы противостоять этой угрозе, ФБР в прошлом году увеличил ресурсы на расследование внутреннего терроризма, увеличив количество персонала на 260%", — пояснил Рей.

Проблема внутреннего терроризма стала особенно актуальной после того, как 6 января состоялся штурм Капитолия. Тогда сторонники 45-го американского лидера Дональда Трампа пытались доказать, что президентские выборы были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена.

По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, события 6 января продемонстрировали, что сторонники идеологии относительно первенства белой расы — самая большая угроза внутренней безопасности страны.


Напомним, популярный блогер из Российской Федерации Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители считают, что он может быть причастен к призывам террористической деятельности. Это связывают с его видео с песней про "Норд-Ост" – захват заложников, произошедший с 23 по 26 октября 2002 года. Отмечается, что в жилище блогера пришли с обыском, который проводили до двух часов ночи. Хованского доставили в отделение полиции, а также возбудили в отношении его дело по статье 205.2 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").





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Источник: https://www.reuters.com/legal/government/us-domestic-terrorism-investigations-have-more-than-doubled-fbi-director-2021-09-21/
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