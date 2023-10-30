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В США внезапно заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

Кроме того, Израиль предупреждает о длительной войне с ХАМАС

сегодня, 06:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Белом доме заявили, что видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет об ударах по военным базам США, которые совершили боевики, поддерживающие Иран. Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

В США внезапно заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

В США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке (фото из открытых источников)

"Иранские муртады продолжают наносить удары по американским войскам, дислоцированным в регионе", — заявили в США.


Кроме этого, Салливан подчеркнул, что в США проявляют бдительность и видят повышение угрозы сил США во всем регионе, а еще — повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", — заявил Салливан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран направил критические предупреждения для США и Израиля. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян предупредил США об открытии новых фронтов, если Вашингтон продолжит поддержку Израиля. В то время как Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль пересек "красные линии". Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян призвал США проявить воздержание в своей поддержке Израиля.

Также "Комментарии" сообщали о том, что новые заявления Эрдогана вызвали серьезный кризис . Последняя антиизраильская речь лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала новый дипломатический кризис между двумя государствами. Израиль, отвечая на это, решил отозвать из Турции присутствовавших там дипломатов.

Президент Турции, выступая на пропалестинском митинге в Стамбуле, сказал, что не считает ХАМАС террористами, а также назвал Израиль оккупантом.



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