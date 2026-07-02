В США волонтеры смогут расстрелять восьмерых приговоренных к смертной казни

В американском штате Айдахо вступили в силу новые правила исполнения смертной казни. После неудачной попытки смертной казни с помощью смертельной инъекции власти решили вернуться к расстрелу, а будут выполнять его волонтеры из полиции. В камере смертников штата Айдахо находятся восемь осужденных, в отношении которых могут применить новую процедуру смертной казни через расстрел.

Смертная казнь в США. Фото: Depositphotos

Решение было принято после инцидента в прошлом году, когда персонал тюрьмы в течение часа безуспешно пытался ввести смертельный препарат осужденному Томасу Юджину Кричу. После этого власти Айдахо потратили более миллиона долларов на модернизацию помещения для исполнения смертных приговоров и утвердили новый порядок проведения казни.

Согласно обновленным правилам, в состав расстрельной команды будут входить шесть сертифицированных полицейских-волонтеров. Трое добровольцев будут производить выстрелы, двое будут находиться в резерве, а еще один будет отвечать за подготовку оружия. К участию допускаются только офицеры с минимум трехлетним стажем службы, не имеющие дисциплинарных нарушений за чрезмерное применение силы и не связанные с осужденными или их жертвами.

Кандидаты должны подтвердить высокую точность стрельбы, неоднократно попав в мишень размером с человеческое сердце без промаха. Для поддержки квалификации они будут проходить регулярные тренировки и боевые стрельбы.

Перед казнью осужденному могут предложить два легких успокаивающих препарата. Его будут фиксировать в специальном кресле, подключать к кардиомонитору и размещать мишень в области сердца. При необходимости правила позволяют совершить повторный залп, если после первого выстрела сердце приговоренного к смертной казни продолжает биться.

Несмотря на изменения, правозащитники подвергли критике новую систему.

"Каждый новый метод казни в истории вводился с обещанием, что он будет безошибочнее и "гуманнее", чем предыдущий метод. К сожалению, эти обещания всегда нарушались", — сказала исполнительный директор Информационного центра о смертной казни Робин Махер.

Однако в Департаменте исправительных учреждений Айдахо отмечают, что новые процедуры призваны обеспечить безопасное и упорядоченное выполнение судебных решений с соблюдением прав всех участников процесса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему заключенные в США годами ждут в камере смертной казни.

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