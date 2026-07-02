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У США волонтери зможуть розстріляти вісьмох засуджених до смертної кари

В американському штаті Айдахо смертні вироки виконуватимуть шляхом розстрілу

2 липня 2026, 17:00
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Автор:
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Slava Kot

В американському штаті Айдахо набули чинності нові правила виконання смертної кари. Після невдалої спроби страти засудженого за допомогою смертельної ін'єкції влада вирішила повернутися до розстрілу, а виконуватимуть його волонтери з поліції. Наразі в камері смертників штату Айдахо перебувають вісім засуджених, щодо яких можуть застосувати нову процедуру смертної кари через розстріл.

У США волонтери зможуть розстріляти вісьмох засуджених до смертної кари

Смертна кара в США. Фото: Depositphotos

Рішення ухвалили після інциденту минулого року, коли персонал в'язниці протягом години безуспішно намагався ввести смертельний препарат засудженому Томасу Юджину Крічу. Після цього влада Айдахо витратила понад мільйон доларів на модернізацію приміщення для виконання смертних вироків та затвердила новий порядок проведення страти.

Згідно з оновленими правилами, до складу розстрільної команди входитимуть шість сертифікованих поліцейських-волонтерів. Троє добровольців здійснюватимуть постріли, двоє перебуватимуть у резерві, а ще один відповідатиме за підготовку зброї. До участі допускаються лише офіцери зі щонайменше трирічним стажем служби, які не мають дисциплінарних порушень за надмірне застосування сили та не пов'язані з засудженими чи їхніми жертвами.

Кандидати повинні підтвердити високу точність стрільби, неодноразово влучивши у мішень розміром із людське серце без жодного промаху. Для підтримання кваліфікації вони проходитимуть регулярні тренування та бойові стрільби.

Перед стратою засудженому можуть запропонувати до двох легких заспокійливих препаратів. Його фіксуватимуть у спеціальному кріслі, підключатимуть до кардіомонітора та розміщуватимуть мішень у ділянці серця. За необхідності правила дозволяють здійснити повторний залп, якщо після першого пострілу серце засудженого до смертної кари продовжує битися.

Попри зміни, правозахисники розкритикували нову систему. 

"Кожен новий метод страти в історії запроваджувався з обіцянкою, що він буде безпомилковим і "гуманнішим", ніж попередній метод. На жаль, ці обіцянки завжди порушувалися", – сказала виконавча директорка Інформаційного центру про смертну кару Робін Махер.

Однак у Департаменті виправних установ Айдахо наголошують, що нові процедури покликані забезпечити безпечне та впорядковане виконання судових рішень з дотриманням прав усіх учасників процесу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому ув'язнені в США роками чекають у камері на смертну кару.

Також "Коментарі" писали, що 23-річній блогерці загрожує смертна кара через розстріл у Дубаї.



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